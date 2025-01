L’UDC, les Vert-e-s et les Vert’Lib réunis en assemblée samedi

Keystone-SDA

Les délégués de trois partis, l'UDC, les Vert-es et les Vert'libéraux, se réunissent samedi. Le premier discutera des nouveaux accords Suisse-UE, tandis que les Vert-e-s et les Vert'libéraux lanceront leur initiative pour un congé parental.

(Keystone-ATS) A Balsthal (SO), les délégués de l’UDC examineront les futures relations de la Suisse avec l’Union européenne. Le parti voit d’un mauvais oeil les nouveaux accords bilatéraux, dont les négociations se sont achevées en décembre. Il exige qu’ils soient soumis à la double majorité du peuple et des cantons.

Son président Marcel Dettling, son « patriarche » Christoph Blocher et le patron du magazine Weltwoche, Roger Köppel, doivent s’exprimer devant les délégués. L’assemblée se prononcera en outre sur l’initiative « pour la responsabilité environnementale », soumise au peuple le 9 février.

Congé parental

Les Vert-e-s et les Vert’libéraux, réunis respectivement à Peseux (NE) et à Thoune (BE), avaliseront pour leur part l’initiative « Congé familial ». Ce modèle d’assurance, soutenu par une large alliance regroupant Travail.Suisse et Alliance F, vise à introduire 18 semaines de congé pour chaque parent.

Cette initiative veut contribuer à résoudre la pénurie de main-d’oeuvre et à favoriser la cohésion intergénérationnelle. Le lancement officiel de cette initiative et la récolte des signatures devraient démarrer en mars.

Pluralité des genres

Les Vert-e-s se pencheront également sur une résolution en faveur de la pluralité des identités de genre. Ce texte doit marquer un pas de plus dans la politique d’égalité des Vert-e-s en soulignant que la reconnaissance de la pluralité des genres est une richesse.

Les Vert’libéraux décideront de leur mot d’ordre sur l’initiative pour la responsabilité environnementale, lancée par les Jeunes Vert-e-s. La direction du parti et le groupe parlementaire préconisent de dire non.