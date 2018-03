La BCGe dément toute opération de blanchiment en France

Ce contenu a été publié le 24 février 2001 17:35 24. février 2001 - 17:35

(Keystone Archive)

La mission parlementaire française de lutte contre le blanchiment des capitaux n'a pas seulement accablé la filiale à Lyon de la Banque cantonale de Genève (BCGe), elle soupçonne la Banque de France de complicité! Depuis mercredi, les démentis affluent.

Le dossier 'Suisse' va-t-il s'effacer devant l'affaire de la BCGe France? En effet, la presse de l'Hexagone ne s'intéresse dorénavant plus qu'aux accusations portées par le député socialiste Arnaud Montebourg, rapporteur de la mission parlementaire, contre Jean-Claude Trichet, président de la Commission bancaire et gouverneur de la Banque de France. L'un des personnages les plus importants de France.



Le jeune député (37 ans) affirme en effet que la Commission bancaire et son président auraient préféré 'négocier' avec la filiale lyonnaise de la BCGe plutôt que la dénoncer à la justice pour blanchiment d'argent. L'établissement helvétique est accusé par son ancien directeur, Bernard Monnot, d'avoir blanchi plus d'un demi-milliard de francs français entre 1996 et 1998.



La Banque de France a non seulement démenti toute négociation, mais elle précise qu'elle n'a jamais eu connaissance de faits délictueux de la part de la BCGe. Etienne Subra, responsable de la Banque de France dans la région Rhône-Alpes de 1989 à 1998, parle carrément de «roman noir» pour qualifier les accusations de Bernard Monnot.



«Je n'ai aucune preuve, aucun papier», commente Etienne Subra, ajoutant que Bernard Monnot, licencié en janvier 1996 de la BCGe France, avait quasiment mis en faillite la filiale lyonnaise de l'établissement suisse. L'ancien responsable de la Banque de France constate également qu'aucun cas précis de blanchiment (noms de personnes, de sociétés) ne vient étayer ces accusations.



Pour sa part la BCGe précise «qu'en aucune façon», elle n'a «manqué à ses obligations en ce qui concerne le respect de la loi sur le blanchiment». La banque genevoise se dit prête à poursuivre «ceux qui l'ont diffamée ou qui sont encore susceptibles de le faire».



Bernard Monnot va-t-il se décider à publier la liste des hommes d'affaires de Lyon et de Haute-Savoie coupables de blanchiment, qu'il affirme détenir depuis longtemps?



Ian Hamel

Neuer Inhalt Horizontal Line