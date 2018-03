La Bourse pénalise Swiss Re

Ce contenu a été publié le 27 mars 2003 18:24 27. mars 2003 - 18:24

Le siège de Swiss Re à Zurich. (Keystone Archive)

Le numéro deux mondial de la réassurance boucle dans le rouge pour la deuxième année consécutive. La perte s'est inscrite à 91 millions de francs en 2002, contre 165 millions en 2001.

Swiss Re attribue la responsabilité de ses pertes à la Bourse.

«Nous sommes très déçus d'annoncer de nouveau une perte. Mais les deux dernières années ont été exceptionnelles», lance le nouveau président de la direction, John Coomber, lors de la présentation de l'exercice, jeudi à Zurich.



En effet, 2001 a été marqué par les attentats du 11 septembre, suivis en 2002 par la troisième baisse consécutive des marchés des actions.



Concrètement, cette perte découle de correctifs de valeur pour 3,9 milliards de francs en raison de la crise boursière. Mais John Coomber s'empresse de souligner que les fondations du groupe sont saines.

Un monde imprévisible

Pourtant, en mai 2002, le groupe annonçait un retour aux bénéfices. «Mais nous n'avions pas prévu que les cours des actions perdraient encore 29%, après deux ans de recul», précise le responsable des finances John Fitzpatrick.



«Le monde n'est pas prévisible», ajoute John Coomber, qui s'est dit «très confiant» quant à un retour dans les chiffres noirs cette année.



Car «un quatrième recul consécutif des marchés combiné à des dommages exceptionnels est très peu probable».



Toutefois, pour parer à d'éventuelles mauvaises surprises, Swiss Re a décidé de prendre des mesures. Ainsi, l'exposition aux fluctuations des actions sera ramenée de 20% à 9%, ce qui réduit passablement le risque de pertes.



Par ailleurs, le réassureur a revu ses objectifs de croissance à la baisse: l'objectif de rendement des investissements a encore été réduit, à 5%.

«Améliorations occultées»

Cela dit, John Coomber déplore le fait que les pertes sur les actions aient occulté une «amélioration importante» de la performance de Swiss Re.



Pour preuve, les primes acquises nettes ont augmenté de 15% à 29,1 milliards.



Plus précisément, le secteur principal, dommage, responsabilité civile et accidents (52% des primes), a augmenté ses tarifs et réduit ses coûts. En conséquence, le bénéfice d'exploitation s'est amélioré de 10% à 309 millions de francs.



Mieux encore, les charges de sinistres ont baissé de 11% à 11,6 milliards de francs, en raison de l'absence d'événements comparables au 11 septembre. Les attaques terroristes sur New York et Washington avaient nettement plombé les comptes 2001.

Affaires non rentables

Dans le secteur des assurances vie (39% des primes), le résultat d'exploitation s'est également amélioré de 15% à 1,34 milliard de francs.



Et l'intégration aux Etats-Unis de Lincoln Re, rachetée en 2001, a joué un grand rôle, puisque le portefeuille de Swiss Re s'est agrandi grâce à ce rachat.



Seuls les services financiers (9% des primes) handicapent le groupe zurichois, en raison notamment d'affaires non rentables.



La perte d'exploitation s'est toutefois réduite d'un tiers, à 633 millions de francs. Une restructuration est en cours et un retour de ce secteur dans les chiffres noirs est prévu cette année.

Un bond en Bourse

Au final, le niveau des fonds propres a chuté de 26% à 16,7 milliards de francs, en raison des pertes comptables sur des investissements et d'un franc suisse trop fort.



Malgré cela, les marchés financiers ont apprécié de voir Swiss Re lever les doutes sur une augmentation de capital en excluant jeudi une telle mesure.



Et, après avoir été malmené ces derniers temps, le titre a bondi en Bourse. A la fermeture, l'action Swiss Re gagnait 6,7% à 68,70 francs.



swissinfo et les agences

Liens

Neuer Inhalt Horizontal Line