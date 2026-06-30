La campagne référendaire est lancée contre le retour du nucléaire

La campagne référendaire contre le retour au nucléaire a été lancée Keystone-SDA

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De nouvelles centrales nucléaires rendent la Suisse dépendante, coûtent des milliards et freinent les énergies renouvelables, selon une coalition alliant les Vert-e-s, le PS, le PVL et des organisations. Elle s'oppose au contre-projet à l'initiative Stop au blackout.

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(Keystone-ATS) Le Parlement a accepté lors de la session d’été le contre-projet indirect du Conseil fédéral à l’initiative populaire «Stop au blackout» (De l’électricité pour tous en tout temps). Le projet prévoit de lever l’interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires en Suisse.

Cette décision revient sur la volonté populaire de sortir du nucléaire en misant sur les énergies renouvelables, a critiqué mardi la coalition «Non aux nouvelles centrales nucléaires», à l’origine du référendum. «Fukushima et Tchernobyl n’ont-ils pas suffi comme avertissements?», lancent-ils dans leur communiqué.

Un retour au nucléaire exposerait la Suisse à des risques considérables, selon les référendaires. De plus, une nouvelle centrale nucléaire coûte au moins 25 milliards de francs. Le Conseil fédéral n’a pour l’instant pas précisé comment ces coûts seront financés.

Le comité a jusqu’au 8 octobre pour récolter 50’000 signatures pour que le référendum aboutisse.