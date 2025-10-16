La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

La Chine «s’oppose» au contrôle de Nexperia par les Pays-Bas

Keystone-SDA

La Chine a indiqué jeudi "s'opposer fermement" à la prise de contrôle par les autorités néerlandaises du fabricant de semi-conducteurs Nexperia, propriété d'un groupe chinois, soutenant que cette opération "violait" les "principes du marché".

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Le gouvernement néerlandais a invoqué une loi datant de la Guerre froide pour prendre le contrôle de l’entreprise de composants électroniques basée aux Pays-Bas, invoquant des préoccupations de sécurité nationale.

Cette décision exceptionnelle a soulevé des interrogations dans le secteur géopolitiquement sensible des semi-conducteurs.

«La partie chinoise s’oppose fermement à la tentative de la partie néerlandaise d’élargir abusivement le concept de sécurité nationale et d’intervenir directement dans les affaires internes des entreprises par le biais de mesures administratives», a indiqué jeudi He Yongqian, une porte-parole du ministère chinois du Commerce.

«Cette initiative des Pays-Bas non seulement viole l’esprit des accords contractuels et les principes du marché, mais elle portera également gravement atteinte à l’environnement commercial néerlandais. Cela nuira non seulement aux Pays-Bas eux-mêmes mais aussi à d’autres», a-t-elle souligné lors d’une conférence de presse régulière.

Nexperia, qui faisait autrefois partie du géant néerlandais de l’électronique Philips, a été acquise en 2018 par la société chinoise Wingtech Technology.

L’entreprise compte 12’500 employés et des locaux dans le monde entier, notamment à Tokyo, Détroit, Paris, New Delhi et Singapour.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision