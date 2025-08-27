La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

La nuit de mercredi a été calme à Lausanne

Keystone-SDA

Après deux nuits d'émeute, le calme est revenu dans le quartier de Prélaz à Lausanne. Mardi peu avant minuit, aucun débordement n'a eu lieu, selon des journalistes de Keystone-ATS présents sur place.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Quelques personnes se trouvaient certes dehors dans le quartier aux alentours de minuit, mais la situation est restée paisible. Des voitures de police se trouvaient également sur place.

«Le travail de prévention, la présence de notre dispositif sur place et les appels au calme ont permis d’éviter une nouvelle nuit d’émeute», a confirmé David Guisolan, porte-parole de la Police cantonale vaudoise à l’agence Keystone-ATS, mercredi en début de matinée.

Deux nuits d’agitation

Dimanche soir, un premier rassemblement d’une centaine de jeunes avait dégénéré, près des lieux où un jeune de 17 ans avait trouvé la mort au guidon de son scooter, alors qu’il fuyait la police.

La situation s’était à nouveau dégradée lundi soir avec des jeunes encagoulés incendiant poubelles et containers. Des affrontements ont aussi eu lieu avec la police qui, confrontée à des jets de cailloux, barrières de chantier, mortiers et autres engins pyrotechniques, avait répliqué notamment avec des grenades lacrymogènes.

Aucun blessé n’a été signalé. Les forces de l’ordre avaient toutefois indiqué avoir interpellé sept personnes.

Dispositif adapté

Mardi matin, le municipal lausannois en charge de la sécurité, Pierre-Antoine Hildbrand, avait annoncé un renforcement de la présence préventive pour tenter d’éviter une troisième nuit d’émeute.

«On adapte notre dispositif à mesure qu’on comprend la dynamique à l’oeuvre et la composition des groupes de personnes auxquelles on fait face», a-t-il expliqué, sans vouloir en dire davantage sur le dispositif policier engagé.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
33 J'aime
21 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
58 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
6 J'aime
6 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision