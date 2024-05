La police fait évacuer un sit-in pro-palestinien à l’EPFZ

2 minutes

(Keystone-ATS) Des manifestants pro-palestiniens ont occupé mardi avant midi le hall d’entrée de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). La police municipale de Zurich est intervenue pour les évacuer.

Une centaine de personnes se sont rassemblées vers 11h30 dans le hall principal de l’EPFZ et se sont assises par terre. Les manifestants ont entre autres scandé des cris de “Free Palestine” et ont étalé sur le sol une affiche avec le slogan “No Tech for Genocide” (“Pas de technologie pour le génocide”).

Ultimatum de la police

L’EPFZ a demandé à plusieurs reprises aux manifestants de quitter les lieux, “mais ils n’ont pas obtempéré”, a indiqué le service de presse de la Haute école. La police a fixé un ultimatum aux manifestants, comme l’a constaté sur place un journaliste de Keystone-ATS. Elle leur a donné cinq minutes pour quitter les lieux.

La plupart des manifestants sont alors partis. Peu avant 14h00, les forces de l’ordre ont commencé à évacuer ceux qui étaient encore présents. Peu après 14h30, tous les participants au sit-in avaient été évacués.

Plainte pénale

La police municipale zurichoise est intervenue à la demande de l’EPFZ, indique-t-elle dans un communiqué. L’EPFZ a déposé une plainte pénale pour violation de domicile contre les 28 personnes qui ont refusé de quitter le hall. La police les a contrôlées et les a expulsées.

Certains manifestants ont opposé une résistance passive et ont dû être portés hors du bâtiment, selon la police municipale. Des forces d’intervention de la police cantonale zurichoise ont aussi été mobilisées, précise la police municipale.

Prendre position contre “le génocide”

Le sit-in était organisé par un groupe nommé “Students for Palestine” (Zurich). Il a exigé de l’EPFZ qu’elle prenne “clairement position sur le génocide en cours à Gaza”.

Par ailleurs, le groupe a appelé l’EPFZ à un “boycott académique” des institutions et entreprises israéliennes qui soutiendraient le gouvernement israélien. Enfin, l’EPFZ doit faire preuve de transparence et rendre publique toute coopération avec des organisations israéliennes.

Des groupes marxistes

Selon l’EPFZ, “des groupes marxistes pro-palestiniens” ont organisé cette manifestation. L’EPFZ “se considère comme un lieu où des opinions et des perspectives différentes peuvent et doivent être exprimées ouvertement, mais les actions non autorisées ne sont pas acceptées”. De plus, souligne la Haute école dans un communiqué, ses locaux “ne sont pas disponibles pour l’activisme politique”.