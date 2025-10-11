À Genève, un hôtel entièrement consacré à la BD suisse

Le hall d'accueil de l'hôtel Ibis Styles de Genève donne le ton d'entrée de jeu. IBIS

Unique en Suisse et dans le monde, l’Hôtel Ibis Styles à Carouge, dans le canton de Genève, est tout entier dédié au 9e Art. Les dessins figurant sur les tapisseries murales des chambres ont été réalisés par des stars de la bande dessinée helvétique. Visite guidée.

Ils sont sept: Wazem, Buche, Tom Tirabosco, Exem, Albertine, Zep et Frederik Peeters, tous bédéistes genevois à la renommée internationale, fers de lance d’une génération de dessinateurs qui a aujourd’hui entre 50 et 60 ans. En eux, on peut voir les héritiers de Rodolphe Töpffer (1799-1846), pédagogue, écrivain, mais dessinateur avant tout, genevois lui aussi, considéré par les Européens, et même par les Japonais férus de mangas, comme le père de la bande dessinée (BD) moderne. Les sept ont été choisis pour la décoration murale de la réception et des 119 chambres de l’Hôtel Ibis Styles à Carouge, ouvert en 2018.

Nous voici dans le lobby de l’hôtel par une matinée ensoleillée. La lumière qui passe par les baies vitrées met en valeur les couleurs vives des lieux (rose et bleu), rehaussées par une immense fresque étincelante de Exem. Elle reproduit des personnages illustres de la BD suisse.

Le portrait de Rodolphe Töpffer, considéré comme le père de la Bande dessinée moderne, orne les murs de l’hôtel genevois. IBIS

Certains appartiennent à l’univers de Rodolphe Töpffer. C’est d’ailleurs à ce dernier que l’Hôtel Ibis Styles rend hommage. Son autoportrait figure sur un pan de mur qui jouxte l’entrée principale de l’établissement. De ses yeux pensifs et amusés, Töppfer semble observer ces lieux faits à l’image de son esprit, satirique, drôle, voire surréaliste.

Place au rêve

Exit donc le réel, souvent insipide. Et place au rêve! «C’est le thème sur lequel nos dessinateurs ont travaillé», explique Victoria Magnani, directrice de l’hôtel et notre guide ce jour-là. Elle nous fait découvrir au rez-de-chaussée les dessins de Wazem, avant de prendre l’ascenseur pour les six étages de l’hôtel. Chacun d’eux est dédié à un dessinateur. Chaque artiste a imaginé, avec son propre style, deux motifs qui décorent deux murs de chaque chambre.

L’ensemble est scotchant. L’insolite y a toute sa place, que le rêve autorise. Il faut dire que l’hôtel est unique en son genre. «Il existe dans quelques pays des hôtels dédiés à la BD. Mais le nôtre se distingue par l’intervention directe des artistes qui ont réalisé les fresques des chambres spécialement pour nous. Leurs créations ne sont pas des copies de leurs oeuvres antérieures», souligne Victoria Magnani.

Des clients de tous horizons

Le concept plaît énormément aux clients. «Ceux qui ne le connaissent pas sont très surpris à leur arrivée. D’autres, amateurs de BD, viennent spécialement pour les artistes. Nous avons de tout, même des hommes d’affaires, et beaucoup de familles avec enfants», détaille Victoria Magnani, en montrant Titeuf.

Le célèbre personnage de Zep, icône mondiale de la BD, adoré par les mômes, est présent sur les tapisseries de la chambre que l’on visite. Sur l’une d’elles, il s’envole, installé sur un nuage. Sur l’autre, il est un lutin qui parcourt une forêt.

Tom Tirabosco a quant a lui imaginé une «Odyssée» pleine de fantaisie. L’une de ses fresques représente la tête d’une femme portant un chapeau en forme de bateau. Un petit homme y est installé. Il lit. Est-il Homère? On pose la question à Tom Tirabosco, joint par téléphone. Il répond amusé: «Mon dessin reste ouvert à diverses lectures».

BDFIL et Fumetto: une belle vitrine

Les illustrateurs helvètes de renom n’ont pas volé leur excellente réputation. «Ce pays, bien que petit de taille, représente un écosystème très riche en matière de BD, qui justifie le succès de nos albums à l’étranger. Il est vrai que les artistes romands ont bénéficié de la popularité dont jouissent la France et la Belgique dans le domaine de l’illustration. Mais la Suisse, surtout francophone, a aussi beaucoup oeuvré pour l’encouragement du 9e Art», avance Tom Tirabosco.

Pour preuve, l’ouverture à Genève, en 2017, de l’Ecole supérieure de bande dessinée et d’illustration (ESBD); sans compter le Bachelor en illustration que propose la prestigieuse Haute école d’art et de design (HEAD), également établie à Genève.

La Suisse germanophone compte elle aussi quelques stars de la BD, dont Thomas Ott et Anna Sommer, «mais en la matière, la scène alémanique est un peu moins riche que la scène romande», précise Tom Tirabosco. Avant de rappeler que les festivals dédiés à la BD en Suisse, comme BDFIL à Lausanne et Fumetto à Lucerne (pour ne citer que les plus célèbres) consolident le rôle du pays dans la reconnaissance du 9e Art.

Une seule femme

Parmi les sept artistes sollicités pour la décoration de l’hôtel, on trouve une seule femme: Albertine. Ses personnages sont aériens, d’une légèreté surnaturelle. Comme cette femme qui s’envole avec sa valise ouverte, d’où s’échappent une petite fusée et des plantes.

«Avoir été choisie par l’hôtel représente à mes yeux une reconnaissance, confie-t-elle. Dans mon travail, j’ai associé le rêve et le voyage, les deux sont intimement liés et trouvent une place opportune dans un hôtel».

La Suisse romande compte beaucoup de dessinatrices qui rivalisent de talent avec les hommes, rappelle Albertine. «Je pense par exemple à Isabelle Pralong, mais il y en a d’autres qui ont aujourd’hui entre 30 et 40 ans, une jeune génération bien formée et inventive. C’est à elle, j’espère, que l’Hôtel Ibis Styles fera appel dans quelques années au moment où il devra renouveler, comme il le prévoit, la tapisserie des chambres».

