Le plus vieil orgue du monde trône sur une colline valaisanne

L'organiste Edmond Voeffray est responsable du groupe des organistes agréés de Valère. Céline Stegmüller / SWI swissinfo.ch

Sa fabrication remonte au XVe siècle, ce qui en fait le plus vieil orgue jouable au monde. Épargné par les flammes et les guerres, l’orgue de la cathédrale Notre-Dame de Valère à Sion attire aujourd’hui encore des passionnés du monde entier.

Installée majestueusement au sommet d’une colline, la basilique Notre-Dame de Valère tutoie le ciel. Cette ancienne résidence des chanoines domine la ville de Sion, la capitale du Valais. Ici, l’Histoire se déploie dans une géographie mystique et sacrée.

Édifiée à partir du 12e siècle, Notre-Dame détient un trésor: le plus vieil orgue jouable au monde. Cet instrument de musique qui date des années 1430 doit sa survie à ce qu’on pourrait appeler un miracle.

Restauré et embelli au fil des ans, comme la basilique qui l’abrite, il fait l’objet d’une curiosité internationale. «Dites je suis valaisan, et les gens vous répondent: Ah! Valère!», raconte Edmond Voeffray, organiste à Notre-Dame et co-auteur du guide édité par la Société d’histoire de l’art en Suisse (SHAS), et publié en août dernierLien externe sous le titre: «Les orgues du Valais: itinéraire d’un patrimoine vivant».

Fabricant inconnu

Le canton du Valais compte 250 orgues. Le guide en retient vingt, témoins de 600 ans d’histoire. Parmi les vingt mis en lumière, il y a l’orgue de Valère bien sûr, qui attire particulièrement l’attention du lecteur et du visiteur.

«C’est la destinée de cet orgue qui en fait une exception en Suisse, et même par-delà nos frontières. Il est de tradition bourguignonne, mais on ne connaît pas son fabricant. Nous possédons peu de traces sur le sujet. On sait en revanche qu’il a été sauvé du feu, ainsi que la basilique, grâce à un élément météorologique: la direction du vent qui a épargné la colline de Valère, mais détruit Sion, lors d’un incendie à la fin du 18e siècle», explique Edmond Voeffray.

L’orgue a été épargné par les flammes, mais aussi par les guerres et les divisions fratricides qui ont ravagé l’Europe durant les siècles passés. «Surtout la Révolution française, poursuit Edmond Voeffray, qui a causé la destruction de bon nombre d’églises et des orgues que celles-ci possédaient. La Suisse en a souffert également, mais l’accès à la colline de Valère étant à l’époque très difficile, a protégé en quelque sorte la basilique et ses œuvres d’art.»

La valeur patrimoniale de l’orgue ne se limite pas à son ancienneté. Elle est également iconographique. Doté de deux vantaux, placés l’un à gauche, l’autre à droite des tuyaux, l’orgue reflète une part de la foi chrétienne. À gauche, le mariage mystique de Sainte-Catherine, patronne de Valère. À droite, Marie-Madeleine rencontrant le Christ ressuscité. L’auteur de ces peintures est le Fribourgeois Peter Maggenberg (vers 1380-1463).

En 2022, l’orgue a été accordé au tempérament mésotonique, un élément distinctif de cet instrument. Céline Stegmüller / SWI swissinfo.ch

Les Carlen et les Walpen

Les pays germaniques ont une grande tradition organistique. «Cela dit, la Réforme protestante dans notre pays a causé beaucoup de mal aux orgues, allant jusqu’à les qualifier de ‘cornemuse du diable’. Pire, Calvin et Ulrich Zwingli ont fait détruire les orgues à Genève et à Zurich, respectivement», regrette Edmond Voeffray.

Le Valais, canton catholique par excellence, a quant à lui vu la facture d’orgues prospérer, particulièrement à l’aube du XVIIIe siècle. Deux familles valaisannes, cousines, s’illustrent alors dans ce domaine: les Carlen et les Walpen. Elles «se chargent de presque toutes les commandes et établissent une véritable tradition valaisanne, qui s’exporte jusqu’en Savoie et jusqu’en Italie voisine», lit-on dans le guide. L’activité de la dynastie Carlen se poursuivra outre-Atlantique, à Chicago, où s’était établi l’un de ses descendants. Elle prendra fin en 1960.

Cette même année, le Zurichois Hans-Jakob Füglister fonde la manufacture d’orgues Fuglister à Arbaz, sur les hauteurs de Sion. Celle-ci jouit aujourd’hui encore d’une réputation internationale dans la restauration d’instruments anciens et de nouveaux orgues.

Des partitions religieuses et profanes

Nombreux sont les fidèles et les visiteurs, de toutes nationalités, à se presser à Notre-Dame, attirés particulièrement par l’orgue. Un Festival international de l’orgue de ValèreLien externe a d’ailleurs été créé en 1969. Il accueille toutes les années de nombreux fans. «À l’occasion du festival, nous recevons des demandes d’organistes du monde entier qui souhaitent se produire chez nous», affirme Edmond Voeffray.

La Basilique de Valère accueille chaque année un public international pour son festival d’orgue. Festival international de l’orgue de Valère

Quel genre de musique ce dernier joue-t-il sur l’orgue, profane ou sacrée? «La frontière entre les deux reste floue», répond notre interlocuteur, qui cite l’exemple de la «Marche nuptiale» de Mendelssohn souvent interprétée lors d’un mariage à l’église. «Les gens s’imaginent que c’est là une musique religieuse, alors que Mendelssohn l’a composée pour une représentation du ‘Songe d’une nuit d’été’ de Shakespeare», éclaire-t-il.

Les grands compositeurs européens, surtout ceux du XVIIe et XVIIIe siècle, sont pratiquement tous des organistes. Mais tous n’ont pas écrit des partitions exclusivement religieuses. «En Suisse, les compositeurs d’orgue sont, quant à eux, contemporains. Il est difficile d’en trouver si nous remontons le temps. Lorsque je veux jouer une musique valaisanne pour orgue, je dois la chercher dans le répertoire du XXe siècle», conclut Edmond Voeffray.

