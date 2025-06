La Ville de Lausanne pérennise son observatoire de l’environnement

Keystone-SDA

La Ville de Lausanne pérennise son observatoire de l'environnement, lancé en 2021. Elle demande un crédit de 200'000 francs au Conseil communal pour renforcer cet outil conçu pour mesurer, analyser et communiquer des données environnementales. Celui-ci permet un suivi local, tout en orientant les politiques publiques et en sensibilisant la population aux enjeux climatiques et sanitaires.

3 minutes

(Keystone-ATS) Ce sont les résultats positifs de la phase-pilote qui ont encouragé la Municipalité à poursuivre la mission de cet observatoire, indique-t-elle jeudi dans un communiqué. Cet essai a permis le déploiement d’un réseau de 40 microcapteurs à Lausanne pour mesurer des paramètres environnementaux tels que le bruit, la température et la qualité de l’air, rappelle-t-elle.

« Les données récoltées ont montré qu’il était par exemple possible de mesurer la baisse de bruit routier due au 30 km/h de nuit introduit grâce au plan de mesures de modération de trafic mis en place par la Municipalité ou encore de suivre des indicateurs climatiques tels que le nombre de nuits tropicales », explique-t-elle.

« Il n’est cependant pas possible de mesurer distinctement des bruits forts de courte durée tel que le passage d’un véhicule particulier ou d’un avion. La phase-pilote a permis la mise en évidence des enjeux liés à un tel réseau de mesure et à la gestion des données (robustesse du réseau, qualité, interprétation, visualisation, etc) qui seront pris en compte dans le développement de l’observatoire afin d’assurer un partage d’informations de qualité », écrit-elle.

Doubler les microcapteurs

Concrètement, le renforcement de l’observatoire passera par un doublement au moins du nombre de capteurs. Le dispositif aura pour objectifs de récolter des données, suivre l’évolution de différents paramètres environnementaux à Lausanne et fournir des informations à la population et aux différentes parties prenantes, selon la Ville.

Des outils de visualisation et des indicateurs seront développés pour pouvoir interpréter et vulgariser les données récoltées, notamment avec une carte des emplacements des capteurs et des paramètres mesurés. Afin de donner accès à la connaissance aux différents publics, un bilan annuel sera publié sur le site internet de la commune.

« En capitalisant sur les premiers résultats de l’observatoire de l’environnement et en le pérennisant, la Ville de Lausanne se dote d’un outil d’aide à la décision pour les politiques publiques locales et d’un moyen de promotion de la santé et de sensibilisation du public. Ce dispositif est un élément nécessaire pour un suivi de la qualité environnementale à Lausanne afin de lutter notamment contre les changements climatiques », commente Natacha Litzistorf, municipale en charge de l’environnement, citée dans le communiqué.

La Municipalité prévoit dès lors un crédit de 200’000 francs, qui sera prélevé sur un préavis sur l’assainissement du bruit routier, à hauteur de 100’000 francs, et sur un préavis sur le Plan climat, également de 100’000 francs. Il sera prochainement soumis au Conseil communal.