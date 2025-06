Lausanne: aucun incident majeur pendant la 1e partie de la FFG

Keystone-SDA

La première partie de la Fête fédérale de gymnastique (FFG) s’est déroulée à Lausanne dans de très bonnes conditions sur le plan sécuritaire. Aucun incident majeur n’a été enregistré, ont communiqué les organisateurs.

2 minutes

(Keystone-ATS) Ce bilan sécuritaire positif est dû à un dispositif coordonné et réactif qui a mobilisé plus de 600 personnes pour la sécurité. Parmi eux, les forces de l’ordre, les sapeurs-pompiers, la sécurité privée, la protection civile et un important dispositif médico-sanitaire, précisent les organisateurs.

Une forte affluence a été constatée le week-end sur la place de fête à Bellerive. Quelque 50’000 personnes s’y sont rendues sur l’ensemble des soirées, ce dans un esprit festif. Aucun problème sécuritaire particulier n’a été signalé en lien avec la Fête, a indiqué lundi à Keystone-ATS Michel Gandillon, chef de la cellule communication DIAM.

Blessures légères

Le dispositif médico-sanitaire mobile disposait d’un effectif de 90 personnes par jour. Depuis jeudi, il a pris 450 personnes en charge sur les différents sites de compétition, un chiffre qui correspond à ce qui avait été imaginé, a relevé le responsable.

Parmi ces interventions, 404 sont imputables à des blessures légères suite aux activités sportives. Quarante-trois cas, dont la moitié dus à la chaleur, sont restés un moment en observation au sein des infirmeries. Par ailleurs, seize personnes ont été transportées en milieu hospitalier pour des investigations plus approfondies.

Côté mobilité, la circulation a été globalement fluide malgré quelques perturbations ponctuelles. La ligne de bus 2 a connu une forte affluence. Quelques retards se sont produits samedi, en raison notamment de la convergence avec la Grève féministe.

Volontaires toujours recherchés

A l’issue de ce premier week-end, les volontaires engagés ont permis de couvrir 91% des besoins de la manifestation, se réjouit le comité d’organisation. Il a lancé un nouvel appel à volontaires pour la deuxième partie de la Fête, dont les compétitions reprennent de jeudi à samedi.

La 77e Fête fédérale de gymnastique (FFG) a débuté jeudi dernier et s’achèvera dimanche par une cérémonie de clôture. Quelque 65’000 gymnastes participent à plus de 140 concours. Vingt-deux disciplines – réparties sur 27 sites et avec pas moins de 4000 juges – sont représentées.