Lausanne: l’Espace Arlaud retrace le parcours d’Etienne Delessert

Keystone-SDA

Près d'une année après son décès, Etienne Delessert fait l'objet d'une vaste exposition à l'Espace Arlaud à Lausanne. A voir dès vendredi et jusqu'au 29 juin, elle retrace le parcours de l'illustrateur vaudois, père notamment du personnage de Yok-Yok.

(Keystone-ATS) Quelque 170 créations d’Etienne Delessert sont à (re)découvrir à Lausanne. Elles sont issues, pour l’essentiel, des 220 oeuvres offertes par l’artiste peu avant sa mort au Canton de Vaud.

Ces oeuvres, conservées aux Archives cantonales vaudoises et à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, sont présentées dans dix pièces de l’Espace Arlaud. Elles y sont réparties par thématiques, de quoi embrasser l’ensemble de la carrière de celui qui fut illustrateur, dessinateur de presse, peintre, graphiste, écrivain ou encore entrepreneur dans les domaines de l’édition et des dessins animés.