Lausanne: le projet de futur quartier de la Rasude a été remanié

Keystone-SDA

A l'est de la gare de Lausanne, le projet de métamorphose du quartier de la Rasude a été remanié. Il conservera finalement ses trois bâtiments emblématiques. Il prévoit la réalisation de logements, de plus de 1000 places de travail ainsi que des espaces publics végétalisés.

3 minutes

(Keystone-ATS) « Le plan d’affectation (PA) adapté a été transmis au Canton de Vaud, qui s’est engagé à finaliser l’examen préalable dans les meilleurs délais. La mise à l’enquête publique est ainsi prévue au second semestre 2025 », a indiqué vendredi la Ville de Lausanne dans un communiqué.

Pour rappel, le PA Rasude transmis au Canton en février 2023 pour examen préalable prévoyait initialement de conserver les anciens bâtiments numéro 41 et 43 de l’avenue de la Gare. Mais pas celui du numéro 45 situé en bas de cette même avenue.

Utilisé comme bâtiment administratif par les CFF, il a été conçu par l’architecte Alphonse Laverrière, à qui on doit la tour Bel-Air et d’autres réalisations lausannoises. Ayant subi différentes modifications, il n’était alors pas considéré par les spécialistes du patrimoine et architectes comme devant être sauvegardé.

Sauvegarde préconisée

Les experts fédéraux, consultés dans le cadre de la procédure, ont toutefois livré une analyse différente, préconisant sa sauvegarde, annonce la Municipalité lausannoise. En concertation avec la Ville de Lausanne et l’Etat de Vaud, la SV Rasude (maître d’ouvrage représentant les deux propriétaires fonciers Mobimo et CFF Immobilier) a mis en place un Collège d’experts, intégrant des spécialistes du patrimoine.

« Au terme d’un important travail, il est apparu qu’il était possible d’ajuster le PA Rasude du point de vue de sa morphologie, tout en répondant au souhait des commissions fédérales dans le domaine du patrimoine et du paysage, et de renforcer l’équilibre entre les différentes parties du projet », explique la Ville.

Artère piétonne et arborisée

Parmi les adaptations, il y aura donc le maintien du bâtiment de l’avenue de la Gare numéro 45 avec la possibilité d’une surélévation de deux niveaux ou par exemple une nouvelle morphologie qui permet d’augmenter à 30% (au lieu des 20% initialement prévus) la part de logements dans le futur quartier (dont 20% de logements d’utilité publique), assurant par la même occasion une plus forte mixité sociale.

L’avenue de la Rasude, future artère piétonne, sera par ailleurs réhabilitée après avoir été fermée au public durant 60 ans. Elle sera agrémentée de places et terrasses arborisées, « vivantes et accueillantes ».

Des surfaces pour des nouvelles places de travail, parfaitement positionnées à proximité immédiate de la gare, des logements ainsi que des nouveaux services et équipements, comme une crèche ou un parking public directement connecté au futur sous-sol de la place de la Gare, seront créés sur un site qui aujourd’hui n’en propose pas, souligne encore la Ville.