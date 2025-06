Lausanne: rencontres prévues avec les joueuses espagnoles

Keystone-SDA

La population lausannoise est invitée à venir rencontrer les joueuses de l'équipe d'Espagne, lesquelles séjourneront dans la capitale vaudoise lors du prochain Euro. Leur premier entraînement, le 30 juin à 10h30 au stade Juan-Antonio-Samaranch, sera ouvert au public. Il sera suivi d'une séance de dédicaces.

(Keystone-ATS) Les places étant limitées, les personnes intéressées doivent obligatoirement réserver leur billet sur le site internet de la Ville, annonce-t-elle dans un communiqué.

Les championnes du monde en titre arriveront en début de soirée le dimanche 29 juin à Lausanne. A cette occasion, la population pourra venir les accueillir sur les derniers mètres devant leur hôtel du Royal Savoy.

« Des drapeaux aux couleurs de l’Espagne et de la Suisse seront distribués aux personnes présentes afin de former une haie d’honneur vivante et colorée le long de l’avenue de Cour », indique la Ville.

A la descente du bus, les joueuses, emmenées par Montserrat Tomé, seront accueillies par la Municipalité de Lausanne, les autorités cantonales et l’ambassadrice d’Espagne.

Pour mémoire, Lausanne n’accueille pas de matches de l’Euro. Une fan zone a néanmoins été installée à côté de la place de la Navigation à Ouchy. Une « fun zone », située juste à côté, accueillera un terrain de football 3 contre 3. De nombreuses animations et initiations y seront également proposées.