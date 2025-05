Lausanne dévoile son programme pour vivre l’Euro féminin

Keystone-SDA

Même si elle n'accueillera pas de matches, Lausanne se mettra à l'heure de l'Euro féminin de football cet été. Fan zone, tournois et initiations sont notamment programmés, ainsi que des rencontres avec l'équipe d'Espagne, championne du monde en titre, laquelle séjournera dans la capitale vaudoise durant la compétition.

2 minutes

(Keystone-ATS) Avant le début du tournoi (2-27 juillet), Lausanne organisera le 4 juin un tournoi « inter-APEMS » – soit entre unités d’accueil parascolaire -, lequel réunira 300 filles de 6 à 11 ans. En parallèle, près de 60 enfants de 10 à 12 ans pourront s’initier aux commentaires sportifs et interviews avec des journalistes de la RTS, indique lundi la Ville de Lausanne.

En juin également, le FC Concordia et le FC Lausanne Nord Academy se mobiliseront pour faire découvrir le football aux filles en ouvrant leurs portes et en leur proposant de participer à des entraînements.

Lorsque la compétition aura démarré, la population pourra assister aux matches dans une fan zone située à côté de la place de la Navigation à Ouchy. Elle prendra place à la Cabanakai, une structure qui aura servi auparavant pour la Fête fédérale de gymnastique. Une terrasse de 350m2 sera aménagée, notamment avec des transats.

Durant la journée, le public pourra aussi se dépenser dans une « Fun zone » aménagée à côté de la Cabanakai. Des matches 3 contre 3, ainsi que diverses activités ludiques seront proposées aux visiteurs.

Entraînement public

A noter aussi que la Ville de Lausanne prépare plusieurs rendez-vous entre le public et l’équipe d’Espagne, notamment lors de l’arrivée des joueuses à leur hôtel. Un entraînement public – dont la date sera communiquée ultérieurement – sera aussi organisé au Stade Juan-Antonio Samaranch.

« Nous souhaitons profiter du dynamisme qui entoure l’Euro féminin pour offrir à la population un programme d’animations et de découvertes sportives gratuit et tout public », relève Emilie Moeschler, la municipale chargée des sports et de la cohésion sociale, citée dans le communiqué. « Ce tournoi majeur représente une formidable occasion de mettre en lumière ces championnes et de promouvoir la pratique du football auprès des filles et des femmes », ajoute-t-elle.