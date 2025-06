Lausanne sur Mer revient cet été pour une 24e édition

Les Pyramides de Vidy accueillent cet été une nouvelle édition de Lausanne sur Mer, la 24e, entre le 28 juin et le 13 juillet, puis entre le 6 et le 17 août. Au bord du lac, l'événement va proposer plus de 80 activités sportives et animations sur l'eau et sur terre durant 22 jours cumulés et deux nocturnes.

(Keystone-ATS) Ce rendez-vous estival est organisé par la Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise (FASL). Au programme sur l’eau (dès 12 ans et payant): apnée, paddle, ski nautique, wakeboard ou encore mermaiding (nage avec une queue de sirène). Et sur terre (ouvert à tout le monde et gratuit): tennis, badminton, basketball, foot-tennis, pétanque, tennis de table, trampoline, roller, skate, golf de rue, volleyball ainsi que diverses danses, détaillent les organisateurs.

La programmation en journée s’étale de 14h30 à 20h00. Les deux nocturnes jusqu’à 01h30 du matin auront lieu les 12 juillet (soirée DJ) et 16 août (soirée cinéma). Un sauna sera à nouveau mis à disposition gratuitement lors de temps maussade.

