Le chef de la diplomatie iranienne va se rendre à Genève

Les ministres des Affaires étrangères de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni rencontreront vendredi à Genève leur homologue iranien, Abbas Araghchi, a-t-on appris jeudi de sources diplomatiques.

2 minutes

(Keystone-ATS) La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas doit également participer à cette réunion, confirmée par Téhéran et Berlin, au moment où les pays européens multiplient les appels à la désescalade après les bombardements israéliens visant à briser le programme nucléaire iranien.

Mercredi, l’Elysée avait annoncé une initiative à venir avec les proches partenaires européens de la France visant à « proposer un règlement négocié exigeant, de nature à mettre fin au conflit ».

Israël a lancé le 13 juin une attaque inédite contre l’Iran, son ennemi juré, frappant des centaines de sites militaires et nucléaires et tuant les officiers de plus haut rang ainsi que des scientifiques du nucléaire.

Le président américain Donald Trump a dit ne pas exclure une intervention militaire américaine, suscitant de vives réactions, dont celle de Pékin qui s’est dit opposé à tout « usage de la force ».

Le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio doit rencontrer jeudi à Washington le chef de la diplomatie britannique, David Lammy.

« Reprendre les discussions »

Depuis Paris, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, a souligné que le France et ses partenaires étaient prêts à participer à des négociations visant à obtenir de la part de l’Iran « un retour en arrière durable de son programme nucléaire et de son programme balistique ».

Il a insisté sur une « volonté de reprendre les discussions » côté iranien, « y compris avec les Etats-Unis, à condition qu’un cessez-le-feu puisse intervenir ».

L’Iran a accéléré depuis plusieurs années sa production d’uranium hautement enrichi. Téhéran enrichit son uranium à un niveau bien supérieur à la limite fixée par un accord international de 2015 dit JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action).

La France, l’Allemagne, le Royaume-uni et l’UE étaient tous signataires de cet accord qui a été torpillé par Donald Trump lors de son premier mandat.