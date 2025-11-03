La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le comédien genevois Antoine Maulini est décédé à l’âge de 38 ans

Keystone-SDA

Le comédien genevois Antoine Maulini est décédé vendredi à l'âge de 38 ans. Cet humoriste et excellent danseur avait aussi siégé chez les Verts à plusieurs reprises au Conseil municipal de la Ville de Genève.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’annonce du décès, révélé ce week-end par la Tribune de Genève, est parue lundi dans la presse. Antoine Maulini, fils du comédien Pierre Maulini, avait notamment joué et dansé dans la Revue genevoise.

Né au Brésil, il est arrivé en Suisse à 1 an et demi. Il a souvent évoqué ses blessures intérieures dans les médias ainsi que lors de ses spectacles. Il avait créé son premier one man show «Le Mytho» en 2017 et un second «#Karma» en 2021.

Il était très impliqué sur la scène culturelle genevoise. Au niveau politique, cet écologiste a siégé au Conseil municipal de la Ville de Genève de 2013 et 2014, de 2018 à 2020 et finalement de 2022 à 2025.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision