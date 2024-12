Le Conseil national approuve le budget 2025

Keystone-SDA

Le Conseil national a approuvé jeudi le budget 2025. Il a augmenté les dépenses de l'armée et épargné l'agriculture au prix notamment de lourdes coupes dans la coopération internationale. Ces coupes ont poussé la gauche et les Vert'libéraux à rejeter le budget.

(Keystone-ATS) Au vote sur l’ensemble, après près de douze heures de débats répartis sur trois jours, les députés ont adopté le budget 2025 par 120 voix contre 73, issues de la gauche et du PVL.

Le National a largement suivi sa commission des finances. Par rapport à la version du Conseil fédéral, les députés ont ajouté 94,4 millions de francs de dépenses. Ils ont également prévu des recettes supplémentaires de quelque 22 millions de francs. Le budget est conforme au frein à l’endettement.

Trafic régional préservé

Plus tôt dans la matinée les députés ont adopté différentes augmentations de crédits dans les domaines de la formation et de la culture afin de mettre en oeuvre les décisions prises par le Parlement en septembre. Les EPF recevront ainsi 12,5 millions de plus que prévu par le gouvernement. L’accueil extrafamilial (+6,9 millions) et les activités extrascolaires (+0,3 million) recevront aussi davantage.

Le National a aussi renoncé à la coupe transversale prévue par le Conseil fédéral pour le transport régional voyageurs (+7,7 millions). Les forêts disposeront de 17,5 millions supplémentaires.

Les députés ont en revanche approuvé une coupe dans les bourses allouées à des étudiants étrangers en Suisse (-4,8 millions) et dans la mobilité internationale (-2,6 millions) ainsi qu’une proposition du Centre de réduire de 1,5 million le montant alloué à Pro Helvetia.

530 millions de plus

Les jours précédents, le National a validé une hausse des dépenses d’armement. Elles devraient être boostées de 530 millions pour un total de 2,7 milliards de francs. Le but est de tenir l’objectif d’un budget de la défense à 1% du PIB en 2030, a expliqué le rapporteur de commission Jacques Nicolet (UDC/VD).

Pour compenser cette hausse, les députés ont avalisé une coupe de 250 millions dans la coopération internationale. La gauche et le PVL ont dénoncé une « faute stratégique dramatique ».

Le domaine de l’asile devra aussi se passer de 105 millions. La majeure partie de cette somme (85 millions) est liée à la fermeture de neuf centres fédéraux d’asile, décidée par le Conseil fédéral, en raison d’un nombre moins important de demandes. Les 20 millions restants sont amputés dans les indemnités versées aux cantons au titre de l’aide sociale destinée aux réfugiés, requérants d’asile et personnes admises à titre provisoire.

Coupes dans le personnel

Le personnel fédéral sera aussi mis à contribution, avec des coupes transversales de 70 millions de francs. Cette somme s’ajoute aux mesures d’économie déjà prises par le Conseil fédéral.

Les députés ont en revanche décidé d’épargner l’agriculture. Le Conseil fédéral prévoyait de réduire les paiements directs au budget 2025. Le National s’y est opposé et a validé une augmentation de 42 millions afin que les paiements directs restent au même niveau qu’en 2024, à quelque 2,8 milliards pour 2028.

Il a aussi décidé d’augmenter les montants dédiés à la promotion des ventes des produits agricoles (+4,8 millions) ainsi qu’à la politique régionale (+12,5 millions). Il a encore proposé un million supplémentaire pour la protection des troupeaux contre les attaques de prédateurs, dans le cadre du supplément au budget 2024.

Le dossier passe désormais au Conseil des Etats qui débattra du budget lundi.