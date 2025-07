Comment la Suisse a changé la manière de boire le café

Keystone / Christian Beutler

Du café soluble à celui en capsules: l’ingéniosité helvétique a redéfini la préparation et la consommation de l’une des boissons les plus appréciées au monde.

4 minutes

Patrizia Rennis, RSI Autres langues: 2 Deutsch de Wie die Schweiz die Art des Kaffeetrinkens verändert hat lire plus Wie die Schweiz die Art des Kaffeetrinkens verändert hat

Italiano it Come la Svizzera ha cambiato il modo di bere il caffè original lire plus Come la Svizzera ha cambiato il modo di bere il caffè

La Suisse est mondialement connue pour ses produits d’excellence comme le chocolat et le fromage, mais peu de gens savent que certains inventeurs suisses ont également marqué un autre domaine: celui du café. Bien qu’elle ne soit pas un pays producteur de café, les inventions conçues en Suisse ont révolutionné la manière dont des millions de personnes savourent cette boisson chaque jour.

L’espresso aussi à la maison

Si aujourd’hui nous pouvons nous préparer un café dès le réveil en appuyant simplement sur un bouton, c’est grâce à l’ingénieur suisse Arthur Schmed.

La toute première machine à café espresso remonte à 1884, lorsque l’entrepreneur turinois Angelo Moriondo la conçoit pour les hôtels et les restaurants. Son objectif est d’offrir à la clientèle un café rapide et instantané.

Jusqu’aux années 1970, ces machines restent réservées à un usage exclusif dans les bars, restaurants et hôtels. Mais Arthur Schmed a une vision différente: il veut amener cette technologie dans tous les foyers.

Dans un garage de Zurich, l’ingénieur suisse crée le prototype de machine à café automatique destinée à un usage domestique. Pour développer son idée, il est épaulé par l’ingénieur Sergio Zappella. Les deux hommes passent des années à chercher des financements, jusqu’à obtenir le soutien du fabricant suisse historique d’appareils électroménagers, Solis.

En 1981, ils fondent la société Saeco (acronyme de Sergio, Arthur et Compagnie) et parviennent enfin à produire leur invention. En 1985, Saeco et Solis lancent sur le marché la première machine à café espresso automatique pour usage domestique au monde.

Plus

Plus Votre café préféré a probablement été préparé par une machine suisse Ce contenu a été publié sur La Suisse est un pays leader en matière de machines à café. Même Starbucks les utilise. lire plus Votre café préféré a probablement été préparé par une machine suisse

Le café soluble

En 1929, à la suite du krach de Wall Street, le Brésil doit faire face à un excédent de grains de café. Pour relancer le secteur, l’Institut brésilien du café demande à l’entreprise suisse Nestlé d’utiliser ces surplus pour créer un café soluble. À l’époque, il existe déjà des boissons instantanées contenant de la caféine, mais aucune ne parvient à reproduire le goût et l’arôme authentiques du café.

Pendant des années, Nestlé travaille sur les grains de café, mais les résultats ne sont pas satisfaisants et le projet est abandonné. Un chimiste de l’entreprise, Max Morgenthaler, ne se résigne pas et poursuit ses expériences dans la cuisine de sa propre maison. C’est là qu’il découvre la formule gagnante: en ajustant l’utilisation des glucides, il parvient à préserver l’arôme du café lors de la solubilisation.

Max Morgenthaler présente sa trouvaille à Nestlé et, quelques années plus tard, l’entreprise lance le Nescafé. En seulement deux ans, ce nouveau café soluble conquiert le monde, atteignant une trentaine de pays.

Les capsules de café

Tout commence en 1975, lorsqu’Éric Favre, un jeune ingénieur en aérodynamique tout juste embauché chez Nestlé, relève un défi lancé par sa femme italienne: prouver qu’un Suisse peut lui aussi préparer un excellent espresso. Lors d’un voyage en Italie, le couple fait halte au célèbre café Sant’Eustachio de Rome. Là, Favre observe le barista utiliser une méthode particulière d’extraction de l’eau «par à-coups» qui, en oxygénant le café, en exalte l’arôme et la crème.

De retour en Suisse, Favre crée le prototype d’une capsule scellée contenant de l’air, capable de reproduire l’effet observé au café et de générer une crème dense et persistante. Nestlé, dans un premier temps, ne s’intéresse pas au développement de cette idée, car à l’époque, l’entreprise est concentrée sur le café soluble. Le café en capsules Nespresso n’est lancé qu’en 1986, et le succès n’arrivera que quelques années plus tard.

Ces inventions suisses ont radicalement transformé la façon dont le café est préparé et consommé dans le monde entier, rendant l’espresso de qualité accessible à tous et révolutionnant le marché mondial du café.

Texte traduit de l’italien à l’aide de l’IA/op

En conformité avec les normes du JTI Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative