En Gruyère, une nouvelle exploitation laitière XXL fait le pari de l’automatisation

Le domaine de la Lorraine, en Gruyère, a ouvert ses portes au public récemment. Le site, qui constitue la plus grande exploitation laitière fribourgeoise, a nécessité deux ans de travaux et 10 millions de francs d'investissements. Ce nouveau modèle d'exploitation questionne notre rapport à l'agriculture.

« Grâce à la robotisation, on n’a pas plus de travail qu’avant » Daniel Menoud, ferme de La Lorraine

Elles ont une robe tachetée brune ou noire et mastiquent tranquillement leur foin. Jusque-là, le domaine de la Lorraine ressemble à n’importe quelle autre exploitation laitière en Suisse. En prenant de la hauteur, on réalise que les installations (qui s’étendent sur plus de 8000 mètres carrés) sont gigantesques.



L’exploitation, située entre Vuisternens-devant-Romont et Bulle, héberge depuis septembre plus de 300 vaches laitières (Holstein, Red Holstein et Jersey).

Tout ou presque est automatisé, ce qui permet aux propriétaires de la ferme – Daniel et son épouse Patricia – de gérer un cheptel deux fois plus grand qu’auparavant. « Grâce à la robotisation, on n’a pas plus de travail qu’avant », assure Daniel Menoud.

Les visiteurs ont la vue sur le carrousel de traite à 50 places, mais de loin, pour ne pas stresser les bêtes. RTS

Pour la traite, des humains restent encore aux manettes, mais quasiment tout le reste est pris en charge par un robot.

Ce dernier passe entre les vaches pour leur donner à manger et se remplit automatiquement dans la « cuisine » où se font les mélanges de céréales. L’aération de l’étable, elle, se fait de manière autonome et sur les toits des bâtiments, 8000 mètres carrés de panneaux solaires sont installés.

« Si on ne produit pas [le lait] chez nous, il sera importé. Et ça, on n’en veut pas » Stephan Hagenbuch, directeur de la Fédération suisse des producteurs de lait

Journées étable ouverte

Samedi 21 juin, les curieux sont venus de loin pour les journées portes ouvertes pour découvrir la plus grande exploitation laitière du canton de Fribourg, et l’une des plus grandes de Suisse.

Cette ferme hyper-moderne a fasciné autant qu’elle a laissé certains visiteurs perplexes. « C’est industriel », remarque l’un d’eux, qui estime que « la politique » pousse les exploitants et exploitantes à « aller dans ce sens ».

Fermes encore modestes

L’étable XXL ne devrait pourtant pas devenir tout de suite la norme. Tous les propriétaires n’ont pas la surface nécessaire, ni la capacité d’investir autant. Pourtant, face à la baisse globale de la production suisse, ce type d’installations va devenir essentiel, estime Stephan Hagenbuch, directeur de la Fédération suisse des producteurs de lait (PSL).

« Notre taux d’auto-approvisionnement diminue chaque année de 0,5% », souligne-t-il. « Si on ne produit pas [le lait] chez nous, il sera importé. Et ça, on n’en veut pas », appuie encore le responsable de la faîtière.

Depuis le début du siècle, la taille moyenne d’une exploitation laitière est passée de 19 à près de 30 hectares en Suisse. Soit toujours six fois moins grand que la ferme de la Lorraine.

