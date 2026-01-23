Faux policiers, vrais dégâts: près de 10 millions de francs dérobés

Les mules sont des jeunes souvent recrutés via les réseaux sociaux. Leur mission est de récupérer l’argent ou les objets de valeur au domicile des victimes, puis de les transmettre rapidement aux commanditaires. À Fribourg, les autorités ont constaté que ces intermédiaires utilisent des cartes SIM suisses pour brouiller les pistes. «Ils changent fréquemment de carte téléphonique, ce qui rend l’identification difficile», explique un inspecteur.

Une logistique militaire

Les conversations Snapchat que Temps Présent a pu se procurer révèlent l’ampleur de cette organisation. En avril 2025, un groupe coordonne ses déplacements entre Annemasse et Lausanne avec une précision chirurgicale. «Temps? », demande le coordinateur. «48 mn», répond la mule. Chaque détail compte: de l’achat d’une chemise blanche chez Zara pour soigner l’apparence («Une chemise blanche classique», précise le coordinateur), au calcul du plein d’essence («Juste tu note à chaque fois combien pour pa y ai de trou»).

Les échanges montrent une discipline rigoureuse. Les mules reçoivent des adresses précises et doivent constamment communiquer leur position. «Vous êtes où?», «Arv», «Op»: les messages fusent pour maintenir la coordination. Entre deux interventions, les consignes tombent: «N’allez pas éloignez vous à 10min», «Bouger de l’adresse».

La hiérarchie est clairement établie. Le coordinateur, identifié par un pseudonyme aux émojis de fruits, dirige les opérations depuis la France. Il envoie parfois «Charles» récupérer les photos des cartes bancaires saisies. Les mules, elles, doivent filmer chaque retrait au distributeur pour prouver qu’aucun montant supplémentaire n’a été prélevé. «Ta tout garder avec toi?», demande le coordinateur. «Nan, c l’autre qui a», répond une mule. «J’envoie à Charles les photo», confirme le chef.

Même les dépenses courantes sont contrôlées. Lorsqu’une mule demande s’il faut faire le plein, la réponse est immédiate: «Ba oui, ça c logique juste faite le.» L’organisation va jusqu’à financer l’hébergement: «Je prend avk l’argent de la vieille», écrit une mule à propos d’une réservation d’hôtel. «Prolong et tu nous dis ça fais combien», répond le coordinateur.

Des trajets transfrontaliers chronométrés

Les mules effectuent plusieurs passages par jour entre la France et la Suisse. Les échanges montrent une succession d’interventions: départ d’Annemasse le matin («Arrivée depuis 20mn»), direction Genève pour l’achat de vêtements, puis Lausanne pour les opérations proprement dites. Entre chaque rendez-vous, elles se garent à proximité et attendent les instructions.

La communication s’intensifie au moment des interventions. Des appels Snapchat sont passés pour coordonner les actions en temps réel. Les captures d’écran jalonnent les conversations, probablement pour documenter les cartes bancaires récupérées. Lorsqu’une mule demande si elle doit «re rentre» dans un immeuble, le coordinateur temporise: «Att, il te confirme.»