L’hôtellerie suisse enchaîne les records – jusqu’à quand?

La Suisse compte actuellement environ 4500 établissements hôteliers. Keystone/Gaetan Bally

3 minutes

Philipp Schrämmli, SRF Autre langue: 1 FR original Italiano it Stagione estiva da record per gli hotel svizzeri – ma quanto potrà durare? lire plus Stagione estiva da record per gli hotel svizzeri – ma quanto potrà durare?

De quoi s’agit-il ? Pour la première fois, les hôtels suisses ont enregistré plus de 25 millions de nuitées sur une saison estivale (mai à octobre). Chacun des six mois de 2025 a battu son propre record.

Nuitées de la saison d’été des dix dernières années._La saison d’été comprend les mois de mai à octobre. HESTA

D’où vient cet essor ? Lorsque le tourisme s’est effondré pendant la crise du Covid, beaucoup pensaient que l’ère des grands voyages était révolue. Mais il est vite apparu que c’était tout le contraire : les gens ont retrouvé, voire développé, une véritable envie de voyager. Dès 2023, la Suisse enregistrait déjà plus de nuitées qu’avant la pandémie.

Pourquoi la Suisse séduit-elle ? La nature, les distances courtes, un réseau de transports publics performant, mais aussi la diversité offerte par ses quatre régions linguistiques et culturelles. Autant d’atouts qui plaident en faveur de la Suisse lorsqu’il s’agit de choisir une destination de vacances, explique Liên Burkard de Suisse Tourisme.

D’où venaient les touristes? Cet été, près de 47% des nuitées ont été le fait de clients suisses – le reste provenait de l’étranger. Comme toujours, beaucoup d’Allemands, mais ce sont les voyageurs américains qui arrivent en tête. Une des raisons: l’inflation des dernières années aux États-Unis. La vie y étant devenue nettement plus chère, la force du franc suisse pèse beaucoup moins dans la balance pour ces visiteurs.

Nuitées de la saison d’été 2025 par pays de provenance des hôtes Bundesamt für Statistik BFS

Quelles régions suisses attirent le plus ? Cet été, les Grisons ont enregistré la plus forte hausse en chiffres absolus, avec 122’000 visiteurs supplémentaires. Le Tessin et la région zurichoise ont également connu une nette progression, tandis que Berne et Genève sont les deux seules régions touristiques où le nombre de nuitées a reculé.

Les hôteliers nagent-ils dans l’argent ? Plus de tourisme, plus de recettes, plus de bénéfices, pourrait-on croire. Mais l’équation n’est pas si simple, explique Christian Hürlimann, directeur de l’association professionnelle HotellerieSuisse. Les revenus ont certes augmenté, mais les dépenses aussi : énergie, denrées alimentaires, et surtout le personnel, déjà difficile à recruter. « Globalement, nous sommes toutefois très satisfaits de l’évolution des affaires », précise-t-il.

Va-t-on enchaîner les records ? Ce n’est pas un phénomène propre à la Suisse : le tourisme est en plein essor dans de nombreuses régions du monde. Selon les prévisions de l’institut BAK, la croissance devrait toutefois être moins marquée en 2026 qu’en 2025. En cause : une conjoncture qui s’annonce plus faible, influencée par les guerres, les conflits et les incertitudes économiques.

Y a-t-il un risque de trop de tourisme? En principe, il reste de la place dans les hôtels suisses. «Le taux brut d’occupation des lits hôteliers est d’à peine 50%», souligne Liên Burkard de Suisse Tourisme. Pourtant, en Suisse aussi, on parle régulièrement de«surtourisme»: à Zermatt, Grindelwald ou Lucerne, certains se plaignent de flux touristiques trop importants. «Nous prenons ces préoccupations très au sérieux», assure Liên Burkard. «Nous mettons en avant des régions moins connues, y compris en basse saison, par exemple en collaborant avec des voyagistes.

Texte traduit de l’allemand à l’aide de l’IA/op

Les plus appréciés Les plus discutés