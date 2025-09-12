Pierre de Meuron: «Entre le lac de Constance et le Léman, il y a trop de bâtiments qui manquent d’esthétisme»

L’architecte Pierre de Meuron. Keystone / Urs Flueeler

Invité du 19h30 de la RTS, l'architecte suisse Pierre de Meuron regrette le manque d'esthétisme des bâtiments qui pullulent sur le Plateau. Il plaide pour des projets plus ambitieux et durables et rappelle l'impact de l'architecture sur la société.

4 minutes

Invité du 19h30 de la RTS, l’architecte suisse Pierre de Meuron regrette le manque d’esthétisme des bâtiments qui pullulent sur le Plateau. Il plaide pour des projets plus ambitieux et durables et rappelle l’impact de l’architecture sur la société.

Le bureau d’architecture Herzog & de Meuron, l’un des plus prestigieux du monde, réalise son premier projet en Suisse romande, le nouveau siège de Lombard Odier à GenèveLien externe, qui regroupera environ 2000 personnes. Invité dans le 19h30, Pierre de Meuron dit avoir été séduit par l’envergure du projet.

«C’est un projet phare. En tant qu’architectes, notre mission est de fournir à notre mandataire un lieu de travail attrayant, accueillant et fécond.» Et de préciser: «Ce projet est d’envergure territoriale. Il définit le paysage du petit lac, il a un impact important dans le paysage du grand Genève.»

«Les normes ne sont pas une excuse»

Les projets du bureau Herzog & de Meuron sont souvent spectaculaires. Cela tranche avec les bâtiments à l’architecture souvent similaires, avec la même forme carrée, que l’on voit par exemple défiler en prenant le train en Suisse romande. L’architecte suisse partage le même constat: «Entre le lac de Constance et le Léman, c’est un étalement urbain, très marqué.»

«Je pense qu’il n’y a pas assez de responsabilité de la part des promoteurs, de la part des propriétaires, de la part des architectes, mais aussi des autorités. Il y a trop de bâtiments qui n’ont pas les qualités esthétiques requises», lance l’architecte.

Certains promoteurs invoquent l’augmentation des normes, notamment climatiques, sur la construction des logements pour justifier le manque d’originalité architecturale de leurs projets. Pierre de Meuron n’est pas d’accord avec cet argumentaire.

«Je ne me suis jamais plaint du nombre de normes. Il y en a un peu trop. Mais ce n’est pas une excuse pour faire une architecture vilaine. L’architecte doit toujours partir de ce qui est là, et essayer de faire avec pour trouver la meilleure solution.»

>> Le focus du 19h30 sur les réalisations d’Herzog & de Meuron et la «starchitecture» :

External Content

«Je rêve de faire des logements sociaux»

Plusieurs objets du bureau Herzog & de Meuron marquent l’identité de plusieurs villes: la Philharmonie de l’Elbe à Hambourg, le stade du Nid d’oiseau à Pékin, la Tate à Londres ou encore la Tour Triangle en construction à Paris. Le prochain bâtiment qui marquera son époque sera toutefois un peu différent, prédit Pierre de Meuron.

«Je pense que ce sera un bâtiment qui poussera la durabilité à l’extrême. C’est notre responsabilité en tant qu’architectes, mais aussi en tant que société, d’utiliser les ressources – et surtout les ressources naturelles – de la façon la plus efficace possible.»

Son prochain rêve s’inscrit dans cette logique. «Je rêve de faire des logements sociaux qui ont une qualité architecturale et qui ont aussi, justement, cette notion de durabilité des ressources dans le temps et dans l’espace. L’enjeu sera de faire des logements à loyers modérés, mais de les faire avec une qualité architecturale de haute qualité.»

En attendant, outre le siège de Lombard Odier, un nouveau projet se dessine en Suisse romande, assure l’architecte. «Il est en train de mijoter. Je ne peux pas dire où il sera, mais vous aurez bientôt plus d’informations», sourit Pierre de Meuron.

>> Regarder l’interview complète :

External Content