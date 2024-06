Le niveau du lac de Constance commence à baisser, le danger aussi

(Keystone-ATS) Les eaux du lac de Constance ont commencé à baisser. Conséquence, la Confédération a réduit mercredi le niveau du danger de crues le long du lac Inférieur, de “très fort” à “fort”. Ce niveau 4 sur 5 vaut désormais pour l’ensemble du lac.

La situation autour du lac de Constance reste tendue, mais le niveau des eaux ne va guère remonter, écrit l’Office fédéral de l’environnement dans son bulletin quotidien de vigilance. Les communes de la région ont pris les mesures nécessaires en cas d’inondations.

Mardi, le danger autour du lac Inférieur, situé à l’ouest de Kreuzlingen et de Constance (D), était maximal (niveau 5). Il n’est désormais plus que “fort”. Promenades, parkings et terrasses de restaurants longeant le rivage restent toutefois inondés.

A Berlingen (TG), la route cantonale qui traverse le village reste bouclée, car un tronçon de 50 mètres est inondé. Des pontons de fortune y permettent aux piétons de se déplacer sans se mouiller les pieds. Les entrées des bâtiments y sont protégées par des sacs de sable et des briques.

La Confédération n’attend “pas de précipitations significatives” d’ici à vendredi. Une phase pluvieuse élargie est, en revanche, attendue dans la région pour la nuit de vendredi à samedi. La semaine prochaine s’annonce, elle, plus estivale, avec quelques orages en fin de journée.