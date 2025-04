Le nombre de nuitées hôtelières devrait avoir stagné en mars

Keystone-SDA

Le nombre de nuitées hôtelières devrait avoir fait du surplace en mars en Suisse. La présence renforcée des touristes étrangers, en particulier en provenance des Etats-Unis, a permis de compenser le recul des vacanciers helvétiques.

(Keystone-ATS) Le mois dernier, le nombre de nuitées dans les établissements hôteliers du pays a grappillé 0,2% par rapport à mars 2024, selon la deuxième estimation publiée jeudi par l’Office fédéral de la statistique (OFS). Un premier calcul avait chiffré la hausse à 0,7%.

La part des visiteurs suisses devrait désormais avoir décliné de 1,4%, quand celle des touristes étrangers devrait avoir crû de 1,9%.

Les Américains ont été nettement plus nombreux à séjourner dans les hôtels, affichant une progression de près de 14%. La présence des voyageurs chinois a aussi été plus marquée (+3,2%), quand celle des ressortissants des pays du Golfe a reculé de plus de 6%.

Les Européens ont a priori été moins nombreux (-1,2%). Les plus fortes baisses ont été attribuées aux Britanniques (-7,4%), aux Français (-5,9%) puis aux Allemands (-4,1%). Les Néerlandais ont en revanche été plus nombreux (+5%).

Le mois de mars semble confirmer la tendance du début de l’année. De janvier à février, l’hôtellerie suisse a affiché une hausse de 0,2% à 6,5 millions de nuitées par rapport à la même période en 2024, avec 3,1 millions venant de l’étranger (+4,5%) et 3,4 millions de Suisse (-3,5%).

Les résultats définitifs seront connus le 7 mai.