Le Parlement renforce encore la prévention des abus dans l’Eglise

Keystone-SDA

Il faut agir pour éviter les abus sur les enfants dans les églises, écoles et associations. Mais pas question de créer une loi nationale. Répondant à six motions de plusieurs partis, le Conseil des Etats demande un rapport au Conseil fédéral sur les mesures à prendre.

(Keystone-ATS) Les textes proposés visent à créer une loi pour obliger les églises nationales, les écoles et les associations qui travaillent avec des mineurs à définir et appliquer des stratégies de protection standardisées, contraignantes et adaptées aux risques. Ils ont été déposés suite aux abus dans l’Eglise suisse révélés en 2023.

« Il est indispensable que tous les acteurs concernés, qu’ils soient publics et privés, remplissent leur devoir de protection à l’égard des enfants et des jeunes et qu’ils mettent en place des mesures efficaces pour prévenir les abus », a déclaré en préambule Isabelle Chassot (Centre/FR) au nom de la commission.

Au-delà des compétences des cantons

Ce que demandent les motions dépasse cependant les compétences de la Confédération, les cantons étant en charge pour ces questions, a-t-elle ajouté. En outre, la Confédération mène déjà des travaux pour définir une stratégie contre les abus envers les enfants, conformément à ce qu’a demandé le Parlement.

Un groupe d’accompagnement a été constitué réunissant de nombreux représentants des autorités, incluant les services de prévention et les acteurs concernés, a rappelé Mme Chassot. La Chambre des cantons propose donc en lieu et place d’une loi, d’exiger un rapport avec un plan de mesures sur la situation.

« C’est un sujet prioritaire, car il s’agit de la protection des enfants au quotidien », a ajouté Mme Chassot. Une demande qui n’a pas fait un pli, puisqu’acceptée tacitement.