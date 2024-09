Le parlement vote une baisse d’impôts en Valais

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) En Valais, la classe moyenne va payer moins d’impôts. La majorité de droite du Grand Conseil à accepté jeudi une révision de la loi fiscale pour les personnes physiques allant dans ce sens. La gauche a tenté en vain de limiter les pertes pour l’Etat.

Après deux passages devant le Grand Conseil, cette baisse d’impôts coûtera près de 70 millions au canton et plus de 24 millions aux communes. Un « compromis satisfaisant », « une réforme attendue, ciblée et nécessaire » pour le Centre, le PLR et l’UDC, mais « un échec » pour les Vert-e-s et une « mauvaise blague » pour les socialistes qui ont notamment critiqué la définition de « classe moyenne ». L’ombre du référendum a plané à plusieurs reprises durant les débats.

Cette réforme comprend notamment l’augmentation de la déduction pour les primes d’assurance-maladie à 7600 francs pour les couples mariés et 3800 francs pour les autres contribuables; l’augmentation de la déduction pour les frais effectifs de garde par des tiers passe de 6000 à 10’000 francs au maximum. En revanche le parlement a refusé de diminuer le taux de l’impôt sur la fortune qui aurait « trop chargé la barque ».