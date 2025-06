Le pergélisol en Suisse a continué à dégeler

Keystone-SDA

Le pergélisol dégèle de plus en plus vite dans les Alpes suisses. De plus, sa température n’a jamais été élevée qu’au cours de l’année hydrologique 2024, révèlent les dernières données du réseau suisse d'observation du pergélisol Permos.

(Keystone-ATS) Les changements observés dans le pergélisol ont eu un impact sur la stabilité des versants de montagne gelés toute l’année, a indiqué mardi l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT).

Des mesures du permafrost sont effectuées depuis 25 ans dans le cadre de Permos. Dans l’ensemble, la teneur en glace du sol dans le pergélisol a nettement diminué depuis 2000, selon l’Académie.

Au cours des dix dernières années, les températures du pergélisol à dix mètres de profondeur ont augmenté en moyenne de 0,8 degré sur les 23 sites de forage Permos. Le pergélisol (aussi appelé permafrost en anglais) est un sol qui reste gelé en permanence pendant au moins deux années consécutives.