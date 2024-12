Le producteur de tubes Richard Perry est décédé à l’âge de 82 ans

Keystone-SDA

Le producteur de musique américain Richard Perry, qui a travaillé avec des stars telles que Rod Stewart, Barbra Streisand et Diana Ross, est décédé à l'âge de 82 ans, rapportent plusieurs médias américains.

(Keystone-ATS) Le producteur est décédé d’un arrêt cardiaque dans un hôpital de Los Angeles.

Richard Perry, lui-même batteur, a commencé sa carrière en tant que producteur à la fin des années 1960. Au début des années 1970, il était devenu l’un des plus grands producteurs de tubes, rappelle le New York Times.

Il a notamment enregistré « Stoney End » de Barbra Streisand en 1971 et, la même année, « Nilsson » de Harry Nilsson Schmilsson. D’autres albums ont suivi, notamment les albums solo de Ringo Starr « Ringo » (1973) et « Goodnight Vienna » (1974) et « No Secrets » de Carly Simon (1972), avec son tube mondial « You’re So Vain ».

Dans les années 1980, il a également collaboré avec les Pointer Sisters et Julio Iglesias, entre autres. Il a été nommé sept fois aux Grammy Awards et a reçu un Grammy Trustees Award pour l’ensemble de sa carrière en 2015.

Richard Perry était également connu comme l’ancien partenaire de l’actrice Jane Fonda.