La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le taux de chômage se maintient à 2,8% en septembre

Keystone-SDA

Le marché du travail suisse résiste à une conjoncture économique morose, affectée par les droits de douane américains. Le taux de chômage s'est maintenu à 2,8% en septembre, en dépit d'une augmentation du nombre de chômeurs.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) En septembre, le nombre de chômeurs a augmenté de 1128 personnes, soit une hausse de 0,9% par rapport au mois précédent pour toucher 133’233 habitants, selon les chiffres publiés lundi par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO). Par rapport au même mois de 2024, le chômage a augmenté de 19’988 personnes, soit une poussée de 17,7%.

Le taux de chômage avait déjà grimpé à 2,8% en août, après 2,7% en juillet. En janvier et février, il atteignait 2,9% avant de très légèrement reculer.

Corrigé des variations saisonnières, le nombre de chômeurs a augmenté de 1,3% sur un mois, affectant 139’564 personnes. Ainsi calculé, le taux de chômage a grappillé 0,1 point de pourcentage à 3,0%.

Le nombre de chômeurs âgés de 15 à 24 ans a crû de 1,3% par rapport au mois d’août, touchant 13’861 jeunes, mais de presque 16% sur un an. Le taux de chômage de cette catégorie s’est toutefois maintenu à 3,2% en septembre. Le nombre de chômeurs âgés de 50 à 64 ans a, lui, atteint 36’191 habitants, en hausse de 1,0% sur un mois mais de 17,5% sur un an. Là aussi, le taux de chômage des seniors a fait du surplace (2,5%).

En septembre, le Seco a comptabilisé 213’750 demandeurs d’emploi, soit 4660 personnes de plus qu’en août (+2,2%) et 29’377 personnes de plus qu’il y a un an (+15,9%).

A fin septembre, 3495 personnes avaient épuisé leurs droits aux indemnités de chômage au cours du mois de juillet, soit 976 personnes de plus (+38,7%) qu’en juin.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Benjamin von Wyl

Avez-vous confiance dans la capacité de votre pays à résister aux ennemis de la démocratie?

Les démocraties sont mises à rude épreuve; victimes d’attaques issues de l’intérieur comme de l’extérieur. Comment jugez-vous la situation dans votre pays?

Participez à la discussion
10 J'aime
46 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
32 J'aime
38 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision