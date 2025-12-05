L’Entente demande le renvoi du budget 2026 à Fribourg

Keystone-SDA

Les partis de l'Entente (PLR, Centre et UDC) en ville de Fribourg demandent le renvoi du budget 2026 proposé par le Conseil communal. Un rapport de minorité de la commission financière sera également transmis en plénum au Conseil général pour alerter sur la "situation financière alarmante" de la Ville.

2 minutes

(Keystone-ATS) «Le budget 2026, déficitaire pour la sixième fois consécutive depuis 2014, ne satisfait pas les partis du centre-droit qui ne cautionnent plus l’explosion disproportionnée des dépenses supportées par une minorité de contribuables», a indiqué vendredi l’Entente. Le PLR, Le Centre et l’UDC s’opposeront à toute hausse d’impôt.

Chaque année, les groupes du centre et de la droite parlent d’une «dérive des dépenses et de la nécessité de prioriser pour maintenir la viabilité des services». Malgré leurs alertes répétées, la situation financière est «très préoccupante avec notamment un flux de trésorerie quasi à zéro déjà en 2026».

Endettement

«Le Conseil communal continue ainsi de dépenser et d’investir sans priorisation face aux défis du futur», avertit encore l’Entente fribourgeoise. Il prévoit notamment un «triplement de la dette à l’horizon 2028 et des liquidités dans le rouge, de manière durable, dès 2027 qui matérialisent un déficit structurel».

Mercredi, le Conseil communal de Fribourg, avec le grand argentier du Centre Laurent Dietrich, a présenté un nouveau budget déficitaire. La copie pour 2026 affiche une perte de 19,1 millions de francs, ce qui équivaut à 6,3% du total des charges de 300,7 millions, sous déduction d’imputations internes de 36,4 millions.

Le Conseil général à majorité de gauche doit se saisir du budget le 9 décembre. En mai dernier, la Ville de Fribourg avait dévoilé des comptes 2024 dans les chiffres rouges pour la première fois depuis 2013, avec un déficit de 5,2 millions de francs, mieux toutefois que le budget qui prévoyait une perte de 12,8 millions.