Les abaissements de vitesse font leur chemin en ville de Fribourg

Keystone-SDA

Fribourg introduit de nouveaux abaissements de vitesse dans le quartier du Schoenberg, à commencer par la route Joseph-Chaley depuis mercredi. Ces mesures répondent à de nombreuses demandes déposées par les habitants et entrent dans le concept d'abaissement des vitesses établi par la Ville.

1 minute

(Keystone-ATS) Les habitants ont appuyé leur requête en invoquant la sécurité piétonne, ont fait savoir les autorités il y a quelques jours. Les changements comprennent trois nouveaux ensembles de mesures de mobilité dans le quartier du Schoenberg: une nouvelle zone de rencontre, une nouvelle zone 30 km/h et une limitation à 30 km/h.

La Ville de Fribourg répond ainsi à plusieurs demandes citoyennes de modération de trafic qui ont été déposées ces dernières années, précise le communiqué. La problématique de sécurité liée au trafic automobile dans le quartier du Schoenberg avait déjà été identifiée dans le plan de mobilité scolaire pour le Schoenberg en 2023.

Elaboré conjointement par l’Association transports et environnement (ATE) et le Bureau de prévention des accidents (BPA), ce plan de mobilité propose des mesures visant à améliorer les itinéraires piétons des enfants. Les travaux de mise en oeuvre des mesures débuteront en janvier de l’an prochain.

Leur financement est assuré pour moitié par la Ville de Fribourg et pour autre moitié par une subvention de l’Agglomération et un cofinancement fédéral.