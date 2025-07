Les Beach Boys, Gims, Polnareff, Soprano et Kaaris à Sion

Keystone-SDA

La 10e édition de Sion sous les étoiles démarre mardi sur la plaine de Tourbillon. Jusqu'à samedi, les Beach Boys, Michel Polnareff, Gims, Alice Cooper, Soprano ou encore Kaaris sont à l'affiche.

(Keystone-ATS) Parmi les groupes les plus emblématiques de l’histoire, avec plus de 100 millions d’albums vendus et des tubes comme « California dreamin' » ou « Surfin’ USA », les Beach Boys sont attendus mardi soir en Valais.

Le groupe californien partage l’affiche mardi avec Michel Polnareff qui, pour sa dernière tournée, s’offre un crochet par le Valais. Le chanteur de 81 ans devrait gratifier le public des tubes qui ont fait sa légende, comme « On ira tous au paradis », « la poupée qui fait non » ou encore de « Lettre à France ».

Toujours au chapitre de la chanson française et des « machines à tubes », Gims montra sur scène mercredi pour une soirée dont les billets se sont rapidement arrachés. Santa et son « Popcorn salé » se produira le même soir, tout comme les frères de Calema, figures de la scène musicale lusophone.

Metal et rap

La grande star du jeudi et de la soirée metal se nomme Alice Cooper, le roi des frasques scéniques légendaires. Judas Priest, CoreLeoni et les Valaisans Eastwood devraient aussi électriser la plaine de Tourbillon.

Vendredi marquera le retour à Sion de Soprano, qui se produira aussi la semaine prochaine au Paléo à Nyon. Le chanteur M avec son projet malien Lamomali, qu’il porte notamment avec Fatoumata Diawara, sera aussi de la partie, tout comme la Française Helena et la Genevoise Stéphane.

Le festival se clôturera samedi avec une soirée très rap. On y retrouvera des phénomènes du moment comme Kaaris, Tiakola et Slimka, mais aussi avec des artistes qui ont traversé les années comme La Fouine et la Fonky Family.

L’an dernier, Sion sous les étoiles avait attiré 59’000 spectateurs.