Les forces russes ont avancé de près de 4000 km2 en Ukraine en 2024

Keystone-SDA

Les forces russes ont avancé de 3985 km2 en Ukraine en 2024, soit près de sept fois plus qu'en 2023 (584 km2), selon l'analyse par l'AFP des données fournies par l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), arrêtées au 30 décembre.

2 minutes

(Keystone-ATS) Cette avancée a notamment été nourrie par l’accélération des mouvements des Russes à l’automne 2024, leurs troupes ayant progressé de 610 km2 en octobre et 725 km2 en novembre. Novembre et octobre 2024 sont ainsi les deux mois où ils ont conquis le plus de territoire en Ukraine depuis mars 2022 et les premières semaines du conflit.

En décembre, l’avancée russe a ralenti, atteignant 465 km2 au cours des 30 premiers jours du mois. Mais elle est déjà près de quatre fois plus importante que le même mois l’année précédente, et deux fois et demi plus qu’en décembre 2022.

Près des trois quarts du territoire pris par les Russes en Ukraine en 2024 sont situés dans l’oblast de Donetsk, où se trouve la ville de Pokrovsk, noeud logistique clé pour l’armée ukrainienne. Désormais, la Russie contrôle ou opère dans 70% de la région, contre 59% fin 2023.

La progression russe y a accéléré dès août 2024, avec près de 400 km2 pris dans le mois, jusqu’à atteindre 629 km2 en novembre.

L’année 2024 a également été marquée par l’offensive ukrainienne de grande ampleur dans l’oblast russe de Koursk qui a débuté en juillet. Les 20 et 21 août, les avancées ukrainiennes revendiquées ont atteint un pic, s’étendant sur quelque 1.320 km2. Mais cette zone d’opérations s’est depuis réduite à 482 km2 au 30 décembre.