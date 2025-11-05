Les PC familles entreront en vigueur le 1er janvier 2026 à Fribourg

Keystone-SDA

Le canton de Fribourg s'apprête à introduire le 1er janvier prochain son dispositif de prestations complémentaires pour les familles (PC familles). Il lance pour l'occasion une "large" campagne afin d'informer les destinataires potentiels de ce soutien financier et social.

(Keystone-ATS) Ces derniers sont les familles avec des revenus modestes et avec un ou plusieurs enfants, a rappelé mercredi à Fribourg le conseiller d’Etat Philippe Demierre, chargé de la santé et des affaires sociales, lors d’une présentation du nouvel instrument avec l’Etablissement cantonal des assurances sociales (ECAS).

La campagne de sensibilisation est lancée sur les réseaux sociaux et via notamment des informations disponibles chez les médecins, dans les structures de soins, les pharmacies, les services sociaux et les offices régionaux de placement (ORP). Avec l’objectif de toucher un maximum de personnes, ont insisté les intervenants.

Une longue attente

Au terme d’une longue attente, les PC familles viennent concrétiser l’article 60 alinéa 2 de la Constitution cantonale fribourgeoise de 2004. Elles ont pour objectif tout d’abord d’améliorer la situation des familles qui sont particulièrement touchées par la pauvreté, a souligné Philippe Demierre devant la presse.

L’outil doit servir encore à prévenir les «phénomènes de marginalisation en garantissant aux enfants des conditions de vie décentes». Les 21 guichets familles mis sur pied par les communes répondent au besoin de soutien dans l’intégration sociale et professionnelle des familles concernées.

L’accompagnement permet «d’informer, de conseiller et d’orienter» vers les aides et les soutiens possibles pour différents membres de la famille, précise le communiqué publié par la DSAS. Des mesures peuvent être également mises en place afin d’améliorer les perspectives d’emploi et de revenu.

1500 familles bénéficiaires

Les montants octroyés dans le cadre des PC familles ont pour objectif de permettre aux familles bénéficiaires d’empêcher un recours à l’aide sociale, ou d’en sortir. Pour mémoire, la loi sur les prestations complémentaires pour les familles (LPCFam) avait été plébiscitée par le peuple fribourgeois le 22 septembre 2024.

Le texte, qui devrait bénéficier à 1500 familles, avait ainsi passé la rampe avec 69,62% de oui, pour un taux de participation de 43,15%. Le oui avait même dépassé les 80% dans le chef-lieu cantonal. Au Grand Conseil, la loi avait été avalisée le 8 février de la même année, par 90 voix contre 10 et 2 abstentions.

La LPCFam répond à un besoin «réel» lié à l’évolution des risques sociaux auxquels certaines familles sont confrontées: le chômage de longue durée, le phénomène des «working poors», la divortialité, notamment. Son règlement détaille les conditions d’octroi, les modalités de calcul et précise la notion de ménage commun.