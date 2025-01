Les premières annonces-choc de Trump, à peine investi à Washington

Keystone-SDA

Etat d'urgence à la frontière avec le Mexique, retrait de l'accord de Paris sur le climat et de l'OMS, grâces pour des centaines d'assaillants du Capitole: à peine investi président des Etats-Unis, Donald Trump a signé une pluie de décrets lundi à Washington.

(Keystone-ATS) Une partie de ces mesures spectaculaires risque néanmoins d’être difficile à mettre en oeuvre et promet de vives contestations devant les tribunaux. Certaines semblent même violer la constitution américaine.

Offensive anti-immigration

Promise, la vaste offensive anti-immigration de Donald Trump a pris forme dès son discours d’investiture à la mi-journée. « Toutes les entrées illégales seront immédiatement arrêtées et nous commencerons à renvoyer des millions et des millions d’étrangers criminels là d’où ils viennent », a martelé le président républicain.

« Je vais envoyer des troupes à la frontière sud pour repousser l’invasion désastreuse de notre pays ». Dans la soirée, il a signé à la Maison-Blanche le décret déclarant l’état d’urgence à la frontière avec le Mexique.

Donald Trump compte aussi s’attaquer au droit d’asile et au droit du sol. Premier effet concret dès lundi: la plateforme de demandes d’asile lancée par l’ancien gouvernement a cessé de fonctionner. « Les rendez-vous existants ont été annulés », indique le service sur son site en ligne.

Climat et OMS

Le retrait des Etats-Unis de l’accord de Paris est en marche: Donald Trump l’a mis en scène en en faisant un de ses premiers décrets signés, sur un bureau installé sur la scène même de la grande salle de Washington dans laquelle quelque 20’000 de ses partisans étaient réunis.

Cette mesure, venant du deuxième plus gros pollueur mondial derrière la Chine, met en péril les efforts mondiaux face au dérèglement climatique. Elle devrait être effective dans un an. Les Etats-Unis avaient déjà quitté brièvement l’accord international sous le premier mandat du milliardaire américain, avant que l’ancien président américain Joe Biden n’acte leur retour.

Donald Trump, notoirement climatosceptique, a également signé un décret déclarant un « état d’urgence énergétique » pour doper la production d’hydrocarbures aux Etats-Unis. « Nous allons forer à tout-va », a-t-il répété, une formule devenue un de ses slogans de campagne (« We will drill, baby, drill »).

Autre décret-surprise: le retrait des Etats-Unis de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). « L’OMS nous a escroqués », a-t-il lancé, affirmant que la contribution des Etats-Unis à l’organisation internationale est beaucoup plus importante que celle de la Chine.

Canal de Panama

« Nous allons reprendre » le canal de Panama, a lancé encore le nouveau président. Construit par les Etats-Unis, son contrôle a été transféré au Panama en 1999, après un accord conclu en 1977. C’est « un cadeau insensé », a fustigé Donald Trump.

« L’objectif de notre accord et l’esprit de notre traité ont été totalement violés », a-t-il affirmé. « Les navires américains sont gravement surtaxés […] Et surtout, la Chine exploite le canal de Panama, et nous ne l’avons pas donné à la Chine ».

« Le canal appartient et continuera d’appartenir au Panama », lui a répondu le président panaméen José Raul Mulino.

Sur l’autre sujet territorial du moment, le Groenland, dont il souhaite prendre le contrôle, le président américain s’est dit « sûr que le Danemark va se faire à l’idée » que les Etats-Unis en ont « besoin pour la sécurité internationale ».

Assaillants du Capitole

M. Trump a également gracié plus de 1500 participants à l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Pour les quatorze autres personnes condamnées, leur peine est commuée en période de prison déjà purgée.

« Nous espérons qu’ils sortiront cette nuit », a déclaré Donald Trump. Les poursuites encore en cours contre quelques centaines de personnes sont également annulées.

Droits de douane

« Nous imposerons des droits de douane et des taxes aux pays étrangers pour enrichir nos citoyens », a promis le 47e président des Etats-Unis dans son discours d’investiture.

Dans le bureau ovale en soirée, il a précisé en envisager « de l’ordre de 25% sur le Mexique et le Canada ». A partir de quand? « Le 1er février », a-t-il estimé. Les plus proches voisins des Etats-Unis sont pourtant théoriquement protégés par un accord de libre-échange signé durant son premier mandat.

Genre

Enfin, le milliardaire républicain veut « mettre fin au délire transgenre », un autre de ses engagements de campagne. « A partir d’aujourd’hui, la politique officielle du gouvernement des Etats-Unis sera de dire qu’il n’y a que deux sexes, masculin et féminin », définis à la naissance, a asséné lundi Donald Trump lors de son investiture à Washington.

« Ces sexes ne sont pas modifiables et sont ancrés dans une réalité fondamentale et incontestable », a complété un décret publié par la Maison-Blanche dans la soirée, texte qui devra être appliqué par toutes les agences fédérales.

« Les fonds fédéraux ne doivent pas être utilisés pour promouvoir l’idéologie de genre », affirme le même décret, qui veut « restaurer la vérité biologique ». Un autre texte ordonne la fin de tout programme de diversité et d’inclusion au sein du gouvernement fédéral.