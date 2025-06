Les tpg dévoilent leur premier e-bus de nouvelle génération

Keystone-SDA

Les Transports publics genevois (tpg) ont présenté jeudi leur premier e-bus 100% électrique de nouvelle génération. Son arrivée marque le début du remplacement progressif, d'ici 2030, de l'ensemble des véhicules thermiques exploités par l'entreprise.

(Keystone-ATS) Ce premier modèle, un e-bus articulé de 18,75 mètres, est arrivé au début de la semaine au centre de maintenance du Bachet-de-Pesay. Il fera l’objet ces prochains jours de différents tests et de marches à blanc. Il sera ensuite utilisé pour la formation des conducteurs et des conductrices, écrivent jeudi les tpg dans un communiqué.

Sa mise en service est prévue lors de l’Etape du 14 décembre 2025, sur la ligne 5 du réseau des tpg entre les arrêts « Genève-Aéroport -Terminal » et « Thônex, Vallard », soit la première des six lignes du réseau des tpg appelées à fonctionner entièrement de manière électrique. « Plus silencieux, plus confortables et plus respectueux de l’environnement, ces e-bus incarnent l’avenir des transports publics », a déclaré Lionel Brasier, directeur général des tpg, cité dans le communiqué.

Grosse subvention cantonale

Développé par le constructeur suisse HESS en partenariat avec Hitachi Energy, société basée à Zimeysa à Genève, ce nouvel e-bus s’appuie sur la technologie dite de recharge par opportunité, mise en oeuvre dans le cadre du projet de bus électrique TOSA. Cette technologie innovante permet une recharge rapide à certains arrêts et aux terminus, optimisant ainsi l’autonomie tout en réduisant la taille et l’usure des batteries.

Cette technique, appliquée depuis 2018 sur la ligne 23 du réseau des tpg, permettra à l’opérateur de déployer une « solution éprouvée, fiable et optimisée ».

Cette transition est rendue possible grâce à une subvention cantonale de 350 millions de francs. Elle permettra l’acquisition de matériel roulant, y compris de nouveaux trams nécessaires à l’extension du réseau, ainsi qu’un crédit d’investissement de 17 millions destiné à la réalisation des infrastructures de recharge aux arrêts.