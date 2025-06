Maintien à domicile dans les PC: le Parlement boucle le projet

Keystone-SDA

Les personnes âgées et celles en situation de handicap pourront rester à domicile plus longtemps. Le Parlement a bouclé le projet visant à introduire de nouvelles prestations en ce sens dans les prestations complémentaires (PC) à l'AVS et à l'AI.

(Keystone-ATS) Les nouvelles prestations seront les systèmes d’appel d’urgence, les aides au ménage, les services de repas ainsi que les services de transport et d’accompagnement. Le facteur psychosocial de la prise en charge ne sera pas explicitement pris en compte, mais la liste des prestations n’est pas exhaustive.

Les nouvelles prestations prendront la forme d’un forfait versé à l’avance lorsque le besoin est avéré. Ces forfaits ne seront pas inférieurs à 11’160 francs par personne et par an.

Le droit au remboursement sera accordé au prorata si la personne vit en partie en institution et à domicile. Le règlement des modalités devait revenir au gouvernement, ont précisé les députés. Le Conseil des Etats s’est tacitement rallié jeudi sur ce dernier point en suspens.