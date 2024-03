Maturité gymnasiale: Neuchâtel en faveur d’un système mixte

(Keystone-ATS) Neuchâtel est en faveur d’un système mixte pour la mise en œuvre de la maturité gymnasiale en quatre ans. Ce dispositif, prévu à l’horizon 2034, permettra à certains élèves de commencer le lycée après la 10e année de l’école obligatoire.

“Avec ce système mixte, le Conseil d’Etat souhaite sortir d’une vision dichotomique des modèles 10+4 ou 11+4 et tient compte des parcours de formation tels que vécus par les jeunes du canton”, a-t-il indiqué jeudi. Ce modèle vise “à assurer une bonne orientation aux élèves selon leur motivation et leurs compétences, tout en veillant aux rythmes individuels et à l’égalité des chances”, a-t-il ajouté.

Neuchâtel, Jura et Vaud doivent faire passer leur maturité gymnasiale de trois à quatre ans. Le système mixte a aussi été choisi par le canton de Vaud. Il est en vigueur dans de nombreux cantons alémaniques dont Berne, Lucerne ou Saint-Gall.