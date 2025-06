Mobilité douce au coeur des projets d’agglomération bernois

Keystone-SDA

Le canton de Berne a remis vendredi à la Confédération ses projets d'agglomération de 5e génération (PA5) pour évaluation et cofinancement. Ces projets totalisent 306 mesures destinées à faire progresser le développement des agglomérations pour un volume d’investissement d’environ 1,13 milliard de francs.

1 minute

(Keystone-ATS) Le but de ces projets est d’assurer une coordination efficace des transports et de l’urbanisation dans tout le canton. La moitié de ces 306 mesures visent à encourager la mobilité piétonne et le trafic cycliste.

Pour le président du Conseil-exécutif bernois Christoph Neuhaus, il faut combler des lacunes dans le réseau des transports et créer des trajets sûrs sur la route de l’école et du travail. Il relève que le remplacement des bus par des véhicules électriques contribue grandement à l’objectif de zéro émission nette.

Au total, 39 mesures pour un coût de 186 millions sont prévues pour l’agglomération de Bienne/Lyss avec un début des travaux de 2028 à 2032. Il s’agit notamment de réaménager la place de la gare à Bienne et l’électrification des lignes de bus locales, précise le canton dans un communiqué.

La moitié de ces mesures encouragent la mobilité piétonne et le trafic cycliste. Dans le domaine des transports publics, cinq agglomérations prévoient de passer aux bus électriques.