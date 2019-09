Les relations de la Suisse avec l'Europe ne sont pas seulement un sujet de préoccupation en Suisse. De nombreux Suisses de l'étranger sont également concernés.

Le projet s'appelait #SWIontour. Six équipes de reportage de swissinfo.ch ont visité cet été des clubs suisses à l'étranger: aux Etats-Unis, en Argentine, au Brésil, en France, en Allemagne et en Italie. Nous voulions prendre le pouls de la Cinquième suisse sur place. Entendre et montrer ce qui est important pour ces Suisses qui observent leur patrie de loin dans la perspective des élections fédérales du 20 octobre.

Nous avons notamment organisé des tables électorales avec ces clubs et discuté des prochaines élections fédérales en Suisse. Nous avons également demandé aux membres de l’assistance ce qu'ils attendaient des élections et ce qu'ils pensaient de la Suisse et de l'Europe. Voici leurs réponses en vidéo.

Le dernier baromètre électoral réalisé pour le compte de SSR a permis de constater que les préoccupations des Suisses restés au pays diffèrent de celles des expatriés. Pour la Cinquième Suisse, la question qui influence le plus son comportement électoral est la relation avec l'UE. Nombre de Suisses de l’étranger vivent en effet dans un pays de l’UE et sont directement concernés par ce dossier.



Neuer Inhalt Horizontal Line