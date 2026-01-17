Le terme «jurassique» trouve son origine dans les montagnes suisses

Vue sur le Jura suisse. Keystone / Jean-Christophe Bott

Le nom de cette période de l’ère du Mésozoïque vient de la chaîne montagneuse qui, à l’ouest du pays, sépare la Confédération et la France.

Quand on pense à la Suisse, on pense aux montagnes. Et quand on pense aux montagnes suisses, on pense à la chaîne la plus haute d’Europe, les Alpes. Le territoire helvétique en compte toutefois d’autres.

Bien que nettement moins connu que les Alpes, le massif du Jura – qui, entre les cantons de Genève et de Bâle, forme un arc le long de la frontière franco-suisse – est un véritable symbole de la Suisse occidentale.

Au cœur du Mésozoïque

Ce que peu de personnes savent – même parmi celles qui le connaissent bien – c’est que le massif n’a pas seulement donné son nom au canton du Jura, il est également à l’origine du terme «jurassique».

Le Jurassique, entendu comme nom propre et non comme adjectif, est, avec le Trias et le Crétacé, l’une des trois grandes périodes de l’ère mésozoïque, laquelle s’étend entre le Paléozoïque et le Cénozoïque, approximativement de 250 à 65 millions d’années avant notre ère.

L’origine celtique du nom

Le nom de cette période géologique fait référence aux vastes formations calcaires qui se sont formées à cette époque et qui affleurent encore aujourd’hui le long de la frontière entre la France, l’Allemagne et la Suisse.

Le terme «Jura», qui désigne le massif en français, trouve quant à lui son origine dans la racine celtique jor – latinisée en Juria – signifiant «forêt», en référence aux paysages boisés qui recouvraient alors ces montagnes.

Paysage hivernal près de Brassus, dans le Jura vaudois. Keystone / Jean-Christophe Bott

Aujourd’hui encore, près de la moitié du territoire jurassien suisse est recouverte de forêts (47%), tandis que les terres agricoles en occupent 43%. Les zones bâties ne représentent, quant à elles, que 8% de la surface de la région.

10% du territoire helvétique

La chaîne montagneuse du Jura, en plus de s’étendre sur les territoires français et allemands, traverse plusieurs cantons de Suisse occidentale: Genève, Vaud, Neuchâtel, Berne, le Jura, Soleure, Bâle-Campagne et Argovie. Bordée à l’est par le Plateau suisse, la région couvre environ 10% de la superficie du pays. À ses pieds se trouvent certains des plus grands lacs du pays: le Léman, le lac de Bienne et le lac de Neuchâtel.

Le sommet le plus élevé du Jura suisse se trouve dans le canton de Vaud. Il s’agit du Mont Tendre, qui atteint 1679 mètres d’altitude. La Dôle (1677 mètres), montagne la plus à l’ouest de la Confédération, offre quant à elle depuis son sommet une vue imprenable sur le Léman et les Alpes.

Les falaises du Creux-du-Van. Keystone / Jean-Christophe Bott

Le charme du Chasseral et du Creux-du-Van

Si l’on devait identifier des sites emblématiques du Jura suisse, il faudrait encore citer le Chasseral et le spectaculaire Creux-du-Van. Culminant à 1607 mètres, le Chasseral forme un relief continu qui domine le paysage jurassien. Depuis son sommet, on peut contempler les Franches-Montagnes, le Plateau suisse et les Alpes.

Le Creux-du-Van, enfin, est un cirque glaciaire aux dimensions spectaculaires (voir photo ci-dessus). Ses parois rocheuses, hautes de près de 160 mètres, encerclent une vaste dépression longue d’environ quatre kilomètres et large d’un kilomètre.

Traduit de l’italien à l’aide d’un outil d’IA/dbu

