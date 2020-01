Les récentes commémorations de la libération du camp d’extermination d’Auschwitz ont redonné un coup de projecteur sur la Shoah. Une piqûre de rappel d’autant plus nécessaire que les témoins oculaires de ces événements sont de moins en moins nombreux au fil des ans. C’est l’occasion aussi de rappeler que certains d’entre eux vivent en Suisse. Le photographe Beat Mumenthaler leur a consacré une série de portraits.



On estime qu’environ 400 survivants de la Shoah résident de nos jours en Suisse. En 2016, Beat Mumenthaler – photographe bernois réputé et spécialiste du portrait – avait fixé le visage de certains d’entre eux sur pellicule. L’idée était de présenter des personnes dont les visages portent les marques de leur vie et de leur parcours impressionnant.

Cette série de portraits fait l’objet d’une exposition intitulée «Les derniers survivants suisses de l’HolocausteLien externe», à l’instigation de la fondation Gamaraal de Zurich. Fondée en 2014 par Anita Winter, fille de deux survivants allemands, cette fondation a pour but de soutenir les survivants et de transmettre le souvenir de ce qu’ils ont vécu aux jeunes générations.

Itinérante, cette exposition tourne depuis mai 2017. Elle a notamment été présentée au siège des Nations-Unies à New York, à l’ambassade de Suisse de Berlin ou encore au Mémorial de la Shoah de Milan.



