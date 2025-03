Nestlé ferme une usine et veut céder une autre en Allemagne

Keystone-SDA

Nestlé prévoit de fermer d'ici la mi-2026 l'usine allemande de Neuss, près de Düsseldorf, qui emploie 145 personnes. Le géant veveysan compte aussi céder en début d'année prochaine son site de Conow, près de la frontière polonaise, où travaillent 80 personnes.

(Keystone-ATS) Les employés du site de Neuss, qui produit de l’huile Thomy, mais aussi de la mayonnaise et de la moutarde en pot en verre ou en tube, ont été informés ce midi, selon un communiqué de la filiale allemande du géant agroalimentaire romand paru jeudi.

Nestlé justifie sa décision par « la sensibilité accrue des consommateurs aux prix et à l’augmentation des coûts, qui ont entraîné ces dernières années une baisse des volumes et des surcapacités » sur le site de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Une partie de la production, notamment les tubes de moutarde et de mayonnaise, sera transférée sur le site de Lüdinghausen, au sud de Münster et à plus d’une centaine de kilomètres de Neuss. Nestlé compte y investir 13 millions d’euros pour moderniser l’endroit et créer notamment une nouvelle ligne de production. Trente postes supplémentaires seront proposés aux travailleurs de Neuss.

Le groupe a pour objectif « d’accroître la compétitivité des usines alimentaires en Allemagne et de tirer parti des synergies au niveau européen ». Une autre partie de la production, notamment les produits commercialisés dans du verre, sera relocalisée ailleurs en Europe.

Le syndicat des travailleurs de l’alimentaire et de la restauration (Nahrung-Genuss-Gaststätten, NGG) a critiqué sur son site les annonces de Nestlé, « alors que ses ventes ont augmenté en Allemagne ». « La fermeture a pour but d’accroître encore la rentabilité, donc de faire des bénéfices au détriment des employés », selon son patron Guido Zeitler, cité dans le document. Il demande à la direction de « s’abstenir » de mettre en oeuvre « cette mesure radicale ».

Dans un document distinct, la multinationale précise vouloir vendre l’usine de Conow, en Mecklembourg-Poméranie, début 2026. Une entreprise allemande serait intéressée par le site. La production de l’alternative au thon Garden Gourmet Vuna, des bouillons liquides Maggi ou encore de la sauce Maggi Texicana Salsa doit être transférée sur d’autres sites européens.

Nestlé compte actuellement 17 sites en Allemagne, qui emploient plus de 6000 personnes.