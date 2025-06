Neuchâtel: une deuxième édition pour le CAS patrimoine horloger

Le Certificate of advanced Studies (CAS) patrimoine horloger sera à nouveau proposé durant l'année académique 2025/2026 dans le canton de Neuchâtel. Sa mise en oeuvre a été soutenue par l'Office fédéral de la culture en tant que mesure de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

(Keystone-ATS) La formation est disponible depuis l’automne 2024 via une collaboration entre l’Institut d’histoire de l’Université de Neuchâtel (UniNE) et le Musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds (MIH), ont indiqué mercredi les deux partenaires. Elle s’adresse aux professionnels de l’horlogerie.

Le CAS patrimoine horloger est désormais également placé sous l’égide d’ICOM Suisse, entité helvétique du Conseil international des musées. Il est fort de son caractère appliqué et de l’implication dans l’enseignement de nombreux professionnels du domaine muséal, précise le communiqué commun.

Première volée à 14

Dans le cadre de la première volée, 14 participants sont en passe d’achever leur formation. Le patrimoine horloger est une « notion polysémique désignant à la fois des objets, des savoir-faire et des espaces ». Il peut servir par ailleurs des « intérêts différents », ont encore relevé l’UniNE et le MIH.

Conservation et valorisation exigent de bonnes pratiques, des connaissances spécifiques, la mobilisation d’un réseau de compétences et d’une communication. En 2020, les savoir-faire franco-suisses en mécanique horlogère et mécanique d’art ont été portés sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco.