Objectifs 2024 du Conseil des affaires francophones Biel/Bienne

(Keystone-ATS) Le Conseil des affaires francophones de l’arrondissement de Biel/Bienne (CAF) a présenté mardi ses objectifs pour 2024. Chargé de garantir les intérêts de la population francophone, ce conseil politique va en particulier s’engager pour renforcer les places d’apprentissage pour les Romands dans la région.

Dans le domaine de la formation, le CAF poursuivra son engagement dans le cadre du projet “Avenir Berne romande”. Il contribuera ainsi aux réflexions menées en lien avec le déménagement de la section artisanat du Centre de formation professionnelle Berne francophone (ceff) de Moutier à Bienne.

Le CAF, qui compte 18 membres élus, met aussi régulièrement en place des interventions auprès des jeunes en formation pour les amener à mieux comprendre les enjeux dans le soutien et la protection de la minorité francophone. Il axe ces formations sur des cas pratiques afin d’inviter les jeunes à prendre goût aux affaires politiques.

Dans le domaine santé-social, le CAF va poursuivre le dialogue avec le canton de Berne, l’antenne d’intégration Bienne-Seeland-Jura bernois et les partenaires régionaux afin d’assurer une égalité de traitement des mesures d’intégration disponibles pour les francophones et les germanophones.

Institué pour promouvoir le bilinguisme, le CAF a des compétences de participation politique, de préavis, de décision et de négociation. Il nomme notamment des représentants de la région bilingue dans les différents conseils et commissions au niveau cantonal et au niveau régional.