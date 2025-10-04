La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Pape ovationné lors de la prestation de serment des gardes à Rome

Pour la première fois depuis 57 ans, le chef de l'Eglise catholique romaine a participé à la prestation de serment des gardes suisses au Vatican. Le pape Léon XIV a été accueilli par une ovation debout par les 800 invités.

(Keystone-ATS) Peu avant 17h00, le pape est entré dans la cour Saint-Damase au Vatican, où il a salué le commandant de la Garde suisse pontificale Christoph Graf.

A 17h00 précises, des trompettes ont retenti depuis l’un des balcons, signal de l’ouverture des festivités de l’assermentation de 27 gardes suisses. Quelques instants plus tard, les premiers gardes battant le tambour ont défilé dans la cour du Palais apostolique, la résidence officielle du pape au Vatican.

«C’est un grand honneur que le Saint-Père participe à la prestation de serment des gardes suisses. Au nom de la Garde suisse – votre Garde! – je vous remercie pour cette occasion mémorable», a déclaré Christoph Graf.

Discussion


Avez-vous confiance dans la capacité de votre pays à résister aux ennemis de la démocratie?

Les démocraties sont mises à rude épreuve; victimes d’attaques issues de l’intérieur comme de l’extérieur. Comment jugez-vous la situation dans votre pays?

Participez à la discussion
10 J'aime
46 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion


Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion


Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
32 J'aime
38 Commentaires
Voir la discussion
