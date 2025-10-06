La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Plus de 35’000 oiseaux migrateurs ont été recensés en Suisse

Keystone-SDA

Environ 2200 amateurs d'oiseaux ont recensé ce week-end en Suisse un total de 35'253 oiseaux migrateurs. Parmi les espèces les plus fréquemment observées figuraient le pinson des arbres, le pigeon ramier et l'étourneau sansonnet, a annoncé lundi Birdlife.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les ornithologues amateurs ont recensé au total 10’084 pinsons, 6205 pigeons ramiers et 2739 étourneaux, a indiqué l’organisation de protection de la nature. Parmi les temps fort ornithologiques de cette année, les gens ont pu observer un nombre particulièrement élevé de pipits farlouses, de busards Saint-Martin et d’Ibis falcinelles.

Selon l’organisation, le recensement a eu lieu dans le cadre de l’action annuelle EuroBirdwatch. Plus de 27’000 personnes dans 34 pays européens y ont participé et ont recensé environ 2,4 millions d’oiseaux migrateurs en route vers leurs quartiers d’hiver.

Cette campagne vise à sensibiliser le public aux dangers qui menacent les oiseaux. La plupart des oiseaux migrateurs sont insectivores et la disparition des insectes a fortement réduit leur source de nourriture. L’assèchement des zones humides, l’agriculture intensive et les constructions ont également détruit de nombreux habitats et zones de repos des oiseaux migrateurs en Suisse, écrit encore Birdlife.

Discussion
Modéré par: Benjamin von Wyl

Avez-vous confiance dans la capacité de votre pays à résister aux ennemis de la démocratie?

Les démocraties sont mises à rude épreuve; victimes d’attaques issues de l’intérieur comme de l’extérieur. Comment jugez-vous la situation dans votre pays?

Participez à la discussion
10 J'aime
46 Commentaires
Voir la discussion

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
32 J'aime
38 Commentaires
Voir la discussion
