Plusieurs décès après des chutes de neige record au Japon

Keystone-SDA

Le nord du Japon subit depuis deux semaines des chutes de neige record qui ont provoqué plusieurs décès. L'Agence météorologique japonaise (JMA) a lancé jeudi un avertissement avant l'arrivée d'un nouvel épisode neigeux.

(Keystone-ATS) Le département d’Aomori (nord) a dénombré au moins neuf décès liés à la neige cet hiver, parmi lesquels six personnes qui déblayaient les toits, tandis que celui de Niigata (centre) a enregistré au moins 12 morts.

Trois employés d’une station de montagne isolée dans la région de Fukushima ont également été retrouvés morts mardi après avoir traversé une montagne enneigée pour effectuer des travaux de maintenance dans une source thermale, ont rapporté les médias locaux.

Les régions particulièrement touchées par les chutes de neige – qui ont notamment causé des perturbations dans les transports et plusieurs décès – se situent le long de la côte de la mer du Japon qui fait face à la Russie et aux deux Corées. « Je suis ici depuis dix ans et je n’ai jamais rien vu de tel », a déclaré un habitant de la zone isolée de Sukayu, dans le département d’Aomori, à la chaîne de télévision nippone TBS.

« Si l’on regarde le volume de neige tombée par jour, il n’y a pas eu d’épisode exceptionnel. Mais la neige s’est accumulée », a-t-il expliqué. « Nous pourrions assister à une tempête de neige d’un niveau d’alerte, si les nuages de neige restent au même endroit », a déclaré le bureau d’Aomori de l’agence JMA dans un bulletin jeudi.

Par ailleurs, la ville de Tsunan dans le département de Niigata a reçu plus de 3,5 mètres de neige. Ces derniers jours, des centaines de véhicules sont restés bloqués pendant des heures à divers endroits le long d’autoroutes enneigées.